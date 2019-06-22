Ülke tanıtımı ve sanata verilen değerin göstergesi

Sergilerde hız kesmeyen YDÜ dün bir kez daha Kırgız sanatçıların sergisine ev sahipliği yaptı. Serginin açılışını yapan Maliye Bakanı Amcaoğlu, “YDÜ’nün bilime, sağlığa, eğitime ve sanata verdiği değer bu sergi ile görüldü” dedi

Kırgızistanlı ressamlar Zhusup Matayev, Kanybek Davletov ve Dogdurbek Nurgaziyev’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışında konuşan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, serginin büyük bir özelliğini olduğunu belirterek, ressamların eski Sovyetler Cumhuriyetinin en seçkin ve en saygın sanatçıları olduğunu, Halk Sanatçısı ismi aldıklarını ve Devlet sanatçısı unvanı taşıdıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Sadıkoğlu sözlerinin devamında YDÜ’de kültür sanat alanında yapılan etkinliklerle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi hakkında bilgiler paylaştı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Günsel ailesinin eğitim ve sağlık alanında yaptığı eserlerin yanında kültür, sanat alanında yaptığı ilk eserlerden olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, müzenin temellerinin atılmasından geçen on süre içerisinde 20 bin metrekare 5 kattan oluşan binanın üçüncü katına gelindiğini söyledi.

Sanat Çalıştayı kapsamında 700’den fazla ressamın ülkemize geldiğini ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde bugüne kadar 12 bine yakın resim ile diğer sanat eserlerinin toplandığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Sadıkoğlu, dünyada Türk Cumhuriyetleri sanatçıları eserlerinden oluşan bir müzenin olmadığını, Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin bu alanda bir ilk olduğunu belirtti.

AMCAOĞLU: YDÜ’NÜN ÜLKENİN TANITIMI VE SANATA VERİLEN DEĞER BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da yaptığı konuşmada, Suat Günsel ve Günsel ailesinin ülkeye hediye ettiği Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilime, sağlığa, eğitime ve sanata verdiği değerin bu sergi ile görüldüğünü söyledi.

Bakan Amcaoğlu; “Yakın Doğu Üniversitesinin sanat alanda üstlenmiş olduğu misyonun farkındayız. Türk Cumhuriyetlerinde sanatı daha ileriye taşımak adına üretilenleri, emeklerin ortaya konması noktasındaki sanatsal anlamdaki değerlerin, ülkemizde tanıtılması, sergilenmesi ve dünyada olan örneklerin oluşturulacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde bulunmasını sağlamak çok önemli çalışmadır. Ülkenin tanıtımı ve sanata verilen değerin bu şekilde sergilenmesi çok büyük önem arz ediyor” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Kırgızistanlı ressamlar Zhusup Matayev, Kanybek Davletov ve Dogdurbek Nurgaziyev’e “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.

KURUCU REKTÖR GÜNSEL’E ŞÜKRANLARINI SUNDULAR

Ödül takimdi sonrası konuşan Zhusup Matayev, “Arkadaşlarım ve meslektaşlarımla açtığımız bu sergide bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Dr. Suat Günsel’e bize bu anı yaşama fırsatı sunduğu için en içten şükranlarımı sunarım” dedi.

Kanybek Davletov da, “Dr. Suat Günsel’e, bu sergiyi gerçekleştirdiğiniz için size sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Dogdurbek Nurgaziyev ise, “Üçüncü kez konuksever Kıbrıs Toprağı ve Yakın Doğu Üniversitesine gelmekteyim. Eserlerimizin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında yer alacak olmasından çok gururlu ve mutlu olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Ödül takdiminin ardından sergi kurdelesi kesilerek, sergi gezildi. Sergi, 1 Temmuz 2019 tarihine kadar, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda izlenebilecek.



