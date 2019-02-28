Girne Belediyesinin düzenlediği kış etkinlikleri, “Gelin Tanış Olalım” türkü müzikaliyle final yaptı

Girne Belediyesinin düzenlediği kış etkinlikleri, Donkişot Tiyatro yapımı "Tek Kişilik Türkülü Seyirlik" alt başlığını taşıyan “Gelin Tanış Olalım” türkü müzikaliyle final yaptı.

Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Kongre Salonu’nu dolduran sanat severler, Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım/ İşi kolay kılalım/ Sevelim sevilelim/ Bu dünya kimseye kalmaz” dizelerinin kılavuzluğunda yol alan gösteride, Fırat Tanış’ın performansı beğeniyle izledi.

Oyunun metnini yazan ve yöneten Semih Çelenk, gösterinin ardından kitabını imzaladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Fırat Tanış, müzisyenler ve oyunda emeği geçenleri sahnede tebrik ederek, oyunun günümüz koşullarında önemli mesajlar içerdiğini, insani değerlerin ön planda olması gerektiğine vurgu yaptığını söyledi.

Güngördü, konuşmasında sevgi, barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Girne’de kış etkinliklerinin büyüklere yönelik kısmının böylesi güzel bir oyunla sona ermesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Güngördü, salonu dolduran izleyicilere, salonun kullanımına imkan sağlayan Girne Amerikan Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti.

Güngördü, Girne Belediyesinin kültür sanat etkinliklerinin, Çocuk Tiyatro Festivali’yle devam edeceğini söyledi.