Türkmenistanlı sanatçıların eserleri sergide

Türkmenistanlı sanatçıların 50 eserinden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu tarafından YDÜ’de açıldı. Çavuşoğlu, sanatçılara, sanatımıza ve Kıbrıs Türk Halkına fayda sağlayacak en büyük projeyi hayata geçiren ve lokomotif görevi yapan Suat Hoca’nın resminin yapılmasını önerdi

Türkmenistan’dan iki ressam Azat Myradov ile Myratgeldi Gurbangeldiyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan İki Ayrı Kişisel Resim Sergisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan iki ayrı kişisel Resim Sergisi’nin açılışında konuşma yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, farklı zamanlarda Türkmenistan’dan 30’dan fazla ressamın Kuzey Kıbrıs’a davet edildiğini fakat Azat Myradov ile Myratgeldi Gurbangeldiyev’in seçkin ressamlar olduğunu söyledi.

Ressamların eserlerinde realizm görüldüğünü belirten Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Türkmenistan’ın doğası, çayları, dağları ile dünyada benzeri olmayan atların Türkmenistan’da olması ve Türkmen ressamlarının çizdiği at resimleri gibi ne Avrupa ne Asya ne de Amerika’da atları o şekilde çizebilen insanlar yoktur. Köroğlu’nu yansıtan eserler var olduğunu görüyoruz” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yaptığı konuşmasında, “Buraya gelen sanatçılar duygu ve düşüncelerini tuvale yansıtıyorlar ve bu eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde bizlere bırakılacak. Bizler de bu eserlere baktıkça kendi duygularımızı o duygulara ekleyerek kendi dünyamızda yer etmesini sağlayacağız. Onların eserleri bizlerin sanatçılarına da etki etmeye devam edecek. Sanatçılarımız, onların esinlendikleri tarihi, aşkları, sıkıntıları merak edip öğrendikçe sanatlarına yansıtacaklar” diye konuştu.

Sözlerinin devamında ülkeye gelen sanatçılara, sanatımıza ve Kıbrıs Türk Halkına fayda sağlayacak en büyük projeyi hayata geçiren ve lokomotif görevi yapan Suat Hoca’nın resminin yapılmasını öneren Bakan Çavuşoğlu, “Bana göre bu büyük ustanın hem yatırımcı hem sanatçı ruhunu birileri resmetmeli. Tuvaldeki görüntüsü bizim düşündüğümüzle benzeşecek mi merak ediyorum” ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından Azat Myradov’a Yakın Doğu Üniversitesi müzelerinde eserleri sergilenen usta sanatçılara verilen Alasya Büyük Sanat Ödülleri kapsamında Uluslararası Resim Ustaları Ödülü “ULUĞ BEG” Ödülü takdim edildi. Myratgeldi Gurbangeldiyev’e ise “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” verildi.

Ödül takdiminin ardından konuşan Myratgeldi Gurbangeldiyev, “Eserlerimizin çoğu Türk Halklarının tarihi, destanları ve diğer folklorik eserlerini yansıtmaktadır. Diğer kısmı zengin Türkmenistan toprağının kesitleridir. Daha önce bir kaç kez buraya geldik. Eski arkadaşlarımızın yanı sıra yeni sanatçılarla tanışmamız bizim için mutluluk verici. Dr. Suat Günsel’e bu fırsatı sunduğu gösterdiği sıcak karşılama ve ilgi için teşekkür ediyoruz” dedi.

Ödül takdiminin ardından sergi kurdelesi kesilerek iki ayrı Kişisel Resim Sergisi’nin açılışı yapıldı. Tarihle ilgili savaş ve manzara temaları yansıtılan sergiler, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında, 1 Temmuz 2018 tarihine kadar Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonlarında ziyaret edilebilecek