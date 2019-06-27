Türkiye sanatçılarının resimleri sergide

Türkiye’den 13 ressamın 50 eserinden oluşan “Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy tarafından açıldı

Türkiye’den 13 akademisyen sanatçı ile Yakın Doğu İlkokulu Resim öğretmenlerinden Selçuk Yalovalı’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan “Türkiye Sanatçıları Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

YDÜ İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışında

konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,

son sekiz ay içerisinde Türkmen, Tatar, Kırgız, Özbek ve diğer Türk Cumhuriyet ve topluluklarından gelen sanatçıların sergiler açtığını söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, sekiz ayda kampüste 50’den fazla serginin düzenlendiğini 9 serginin de ziyaret açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesiyle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi’nde 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını anımsatan Prof. Dr. Şanlıdağ, bunların Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi olduğunu söyledi.

Antalya Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkanı ve Antalya Film Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Salih Yön de, sanatın sinerjisi ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sayesinde bütün dünyanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanınmasına vesile olan Yakın Doğu Üniversitesi ile Günsel Ailesine teşekkür etti.

Sanata, bilime ve gelişmeleri takip eden ilgi nedeniyle kendini Yakın Doğu Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da yaptığı konuşmasında, katıldığı sanatsal etkinliklerle verilen hazzı sonuna kadar almaya çalıştığını söyledi.

Günsel ailesinin kendi kurduğu hayallerin birçoğunu gerçekleştirdiğini dile getiren Bakan Taçoy, bunlardan bir tanesinin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi olduğunu belirtti. “Kuzey Kıbrıs sessizlik, sakinlik, denizi, dağı ve natürel ortamıyla ayrı bir kaynak” diyen Taçoy, bu kaynağın bir çalışma yapma ve üretmenin özelliği olduğunu, sanata düşkün olan herkesin de bu özelliği hissetmek istediğini anlattı.

Yağlı boya, sulu boya, akrilik ve karışık teknikler kullanılarak hazırlanan eserlerden oluşan sergi, 1 Temmuz 2019 tarihine kadar hafta içi, 08.00-16.00 saatleri arasında İletişim Fakültesi Sergi Salonu