Türkiye-Azerbaycan Sanatçıları Sergisi” yarın açılıyor

Türkiye İle Azerbaycan’dan 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 27 eserden oluşan “Türkiye-Azerbaycan Sanatçıları Sergisi” İçişleri Bakanı Ayşegül Aybars tarafından açılıyor

Türkiye ve Azerbaycan’dan 7 ressamın bir araya gelerek Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve toplamda 25 eserden oluşan “Türkiye-Azerbaycan Sanatçıları Sergisi” İçişleri Bakanı Ayşegül Aybars tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre serginin açılışı, 30 Temmuz 2019 Salı günü, saat 09.00’da, İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

FARKLI TEKNİKLER VE DOKULARI BİR ARAYA GETİREN ESERLER HAZIRLANDI…

Grupta farklı üniversitelerden gelen her bir sanatçı kendine has tekniği ile akrilik ve yağlı boya resim çalışmalarını izleyicilerin beğenisine sunacak. Karışık ve bir birine benzemeyen farklı tarzların yer alacağı sergide, İlham Enveroğlu farklı teknikleri bir araya getirerek mitoloji ve halk sanatını anlatacak. Ziver Kaplan da, farklı teknik ve dokuları bir araya getiren eserler hazırladı. Avrupa’da tanınan bir sanatçı olan Assim Resuloğlu da, müzik üzerinde ve soyutlama tarzında çalışmaları yansıtırken oluşturduğu kompozisyonlarda insan figürlerini kullanarak kendine özgü karmaşık bir ortam yarattı.

Kendine has tekniğiyle farklı özellikleri bir arada kullanan Zerrin Enveroğlu ise daha çok eski Türk minyatürleri ve tarihsel tarzda çalışmaları, Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Muhammet Alagöz de, Anadolu kültürünü çağdaş bir şekilde resimlere yansıtıyor. Sanatçı resimlerinde hayat ağacı motifleri, minyatürler, insan ve doğa ilişkilerini kullanıyor. Kendine özgü bir teknik geliştiren Yasemin Külahlıoğlu ise renkleri az kullanarak daha çok kabartma tekniğini ortaya çıkarıyor.