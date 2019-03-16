Türk halklarını YDÜ buluşturuyor

Azerbaycanlı ressamlar tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi, UBP Başkanı Ersin Tatar tarafından açıldı

Azerbaycanlı 9 ressam tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 40 eserden oluşan “Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi” Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı Ersin Tatar tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışında YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Azerbaycanlı sanatçılarından Namig İsmayılzada ve Vugar Aliyev ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, çok iyi eserlerin yer aldığı bir serginin izleneceğini dile getirerek Azerbaycan resim sanatının özelliklerinden bahsetti.

Azerbaycan sanatçılarının eserlerinde kalite zenginliği, seçicilik ve çağdaşlığın önemli yer tuttuğunu belirten Prof. Dr. Sadıkoğlu, Azeri ressamların özgünlük ve modernliği sanatla başarılı bir şekilde buluşturduğunu söyledi.

Azerbaycanlı ressamların renklerin harmonisini çağdaş resim sanatı ile uyuşturmayı güzel bir şekilde yaptığını dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, “ Azeri ressamların sadece Sovyetler ressamı ekoluna değil, dünya resim sanatına da büyük katkıları oluyor. Azerbaycan sanatının etkisi tüm Türk dünyasında var oluyor. Sadece Türkiye’de 200’e yakın Azeri ressam çalışıyor. Ressamlık sanatının en büyük özelliği olan renklerin harmonisini çok iyi kullanıyorlar. Parlak renkler estetik güzellik sunarken izleyici üzerinde de psikolojik etkiyi artırıyor” ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

Azerbaycanlı sanatçılarından Namig İsmayılzada yaptığı konuşmada, sergide yer almaktan büyük memnuniyet ve gurur duyduklarını ifade etti. Ressamlar için resmin bir evlada benzediğini dile getiren İsmayılzade, Türk dünyasının güzel bir köşesi olan Kıbrıs’ta güzel eserler yaptıklarını söyledi. Kıbrıs Modern Sanat müzesi ile ülkede çok güzel bir projenin temelinin atıldığını söyleyen Ismayılzade, konuşmasını Atatürk’ün “Ne Mutlu Türk’ün Diyene” sözü ile bitirdi.

Azerbaycanlı sanatçılarından Vugar Aliyev de yaptığı konuşmada, sergide bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in başlatmış büyük olduğu proje ile Türk halklarının güzel sanatlarının bir araya gelmesini başlattığını söyledi. Azerbaycan sanatçıları olarak bu proje içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Aliyev, serginin oluşturulması sürecinde büyük emekler ve uğraşlar verildiğini, bu sanatı yaşatarak gelecek nesillere aktarmaları gerektiğini vurguladı.

Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ise serginin açılışında yaptığı konuşmada, gitgide artan sanatsal faaliyetlerle Türkiye, Türkî Devletler ile KKTC arasındaki bağların ve köklerin yakınlaştığını, gönül bağı ile güçlü bir millet haline gelinebilmesi için de bu çalışmaların devam etmesinin gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk’ünün bir devlet kurabilmesi için çok çabalar verdiğini anlatan Ersin Tatar, ekonomik eserlerin ülkede kökleşmesi, büyümesi ve Kıbrıs Türk halkının dünya tarafından kabul görmesinin çok önemli gelişmeler olduğunu, bu bağlamda sanatsal faaliyetlerin artmasının da önem taşıdığına vurgu yaptı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yer alan eserlerin tarihe mal olacak çalışmalar olduğunu ve hem bu eserleri hem de büyük Türk milletinin çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bulmalarından ötürü mutluluk ve gurur duyduğunu dile getiren Tatar, yeni eserlerin ortaya çıkması için yeni neslin sanata özendirilmesi gerektiğini ifade etti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, çalışmaya ve üretmeye devam ederek güzellikleri gelecek kuşaklara bırakılmasını sözlerine ekledi ve Yakın Doğu ailesini bu güzel ortamların hazırlanmasına zemin hazırladığı için kutlayarak teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından, Azerbaycanlı 9 sanatçıya Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Teşekkür belgesi takdimi ardından serginin açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi. Yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan “Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi”, iki hafta boyunca hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.