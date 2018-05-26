Türk dünyası, YDÜ’de buluştu

Türk Dünyası’nı temsilen 10 ülkeden 16 ressamın katılımıyla gerçekleşen YDÜ & TÜRKSOY Ressamlar Sergisi, YDÜ’de açıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı “Bu üniversiteye her geldiğimizde ayrı bir heyecan duyuyoruz” dedi

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY işbirliğinde düzenlenen, Yakın Doğu Üniversitesi & TÜRKSOY Ressamlar Sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın katılımıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda açıldı.

Türk Dünyası’nı temsilen 10 ülkeden 16 ressamın katılımıyla gerçekleşen sanat buluşmasının açılış konuşmasını YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan yaptı.

Hassan şöyle dedi:

“TÜRKSOY Genel Sekreterimizle Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’in birlikte ivme kazandırdığı bu muazzam birleşme tabi istikbalde daha da büyük günlere aday olacak. YDÜ Müzesinin uluslararası kimliği itibari ile büyük günlere gebe olacaktır. Uluslararası sözünü, yüksek mertebelere taşımak için söylemiyorum. Gerçekten o niteliğe ulaşacak. Zaten bu gelişme sadece bize özgü birşey değil, TÜRKSOY’umuzun ve tabi yönetim heyetlerinin yeni perspektifler katarak uluslararası kelimesine kavramına vurgu yaptıklarını biliyoruz. Değerli sanatkarlar, ressamlar her ne resmetmiş olursanız olunuz sizlerin birikim ve ustalığınızdan geleceğin de nasıl olduğunuzu biliyoruz.”Dedi.

Prof. Dr. Hassan şöyle devam etti; “Asıl hedef olan müzemizde yer almanızla müzemizin niteliğini yükseltmeniz gerçekleşmiş olacaktır. Şimdi böyle gelecekte de istikbalde de böyle olmalıdır. İleride üreteceğiniz eserlerle yeni boyutlara ulaşmış olacağız. Böylece YDÜ sarıp sarmalanacak TÜRKSOY’la beraberliği daha da büyüyecektir. Şunu önemle kaydetmek isterim ki Kıbrıs Türk Ressamlarının olağanüstü estetik güzellikte resimleri sayesinde bugüne ulaşıyoruz.”

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov ise konuşmasında; “Yakın Doğu Üniversitesi ile uzun yıllara dayanan işbirliğimizle yine güzel bir etkinliğe imza attık. Üniversitenin kültür ve sanata vermiş olduğu yüksek değerin sonucu olarak yapılması planlanan Güzel Sanatlar Müzesine, TÜKSOY olarak önemli bir katkı sağlamak istedik. Bunun için Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)’un 20 yıllık deneyimi olan TÜRKSOY ressamlar buluşmasına katılan en yetenekli sanatçılarımızın bu etkinlikte yer almalarını sağladık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise; “Bir güzel etkinlikte daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 10 ülkeden sanatçı arkadaşlarımızın eserlerini hep birlikte izleyeceğiz. Kültür ve sanat sınır tanımaz gücü ile bizi yeniden birleştiriyor. Gönül arzu eder ki KKTC’nin hiç bir sınırı olmasın. Ne spor, ne siyaset, ne sanat. Ama gelin görün ki hayatın gerçeği bu değil. Kıbrıslı Türk olarak bir çok alanda ambargo ile karşı karşıyayız.” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı; “ Bunu aşabildiğimiz tek yer sanat. Çünkü sanatın ve kültürün evrensel bir dili var. Salona girer girmez ilk bakışta çok güzel eserlerin olduğunu görüyoruz. Bu sergilenen eserler bizim onları görmemizi bekliyor. Bu nedenle uzun söze gerek yok diye düşünüyorum. Bütün sanatçı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Yakın Doğu Üniversitesi'nin Kurucu Rektör ve Rektörüne yine güzel bir olaya imza attıkları için teşekkür ediyorum. Bu üniversiteye her geldiğimizde ayrı bir heyecan duyuyoruz. Ayrıca müjdelenen sanat müzesinin de şimdiden üniversiteye ve KKTC’ye hayırlı olsun diyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov'a günün anlam ve önemine binaen birer plaket takdim etti. Daha sonra TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov'da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya TÜRKSOY ve KKTC isimli bir kitap takdim etti.

Daha sonra sergide eserleri sergilenen ressamlara sırasıyla plaketleri takdim edildi.

Plaket takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel ve diğer konuklarla birlikte serginin açılışı yapıldı.

Sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanı İlyas Abdullin’nin verdiği keman dinletisi ile devam etti.Sergi, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov ve Ressamlara Kıbrıs'a özgü Lefkara İşiyle birlikte çeşitli hediyelerin takdimiyle son buldu.