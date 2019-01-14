Tüm geliri eğitime bağışlanacak sergi açıldı

Merit International, 30. kuruluş yılına özel 2019 Sanat Günleri adı altında tüm geliri eğitime bağışlanacak olan Kıbrıslı Türk sanatçı Salih Mustafa Çizel’in resim sergisi açıldı

Merit International, 30. kuruluş yılına özel 2019 Sanat Günleri ile sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda moda ile sosyal sorumluluk projelerini birleştirdiği pek çok projeyi hayata geçiren Merit International, bu kez resim sanatı ile Kuzey Kıbrıs’a destek oluyor. Tüm geliri eğitime bağışlanacak olan Kıbrıslı Türk sanatçı Salih Mustafa Çizel’in resim sergisi, Merit Royal Hotel’de kalabalık bir davetli topluğunun katıldığı tören ile açıldı.

Serginin açılış töreninde bir konuşma yapan Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, sanat bir ülkenin gülen yüzü olduğunu belirterek, ‘’Merit International olarak 30. yılımıza özel bu sene böyle bir proje başlatmanın onurunu yaşıyoruz. Yaptığımız her sosyal sorumluluk projesi bize ayrı bir mutluluk veriyor’’ dedi.

Hanzade Özbaş, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ile yaptıkları toplantı sonucu Kıbrıslı sanatçılarla düzenleyecekleri sergilerin tüm gelirini Alsancak Belediyesi’ne bağlı Büyükler İlkokulu yeşil alan ve oyun alanı yapımı yararına bağışta bulunacaklarını ifade etti.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de serginin açılış konuşmasında, ‘’Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. Alsancak bölgesi hızla büyüyen bir beldemiz. Merit Ailesi”nin değerli katkıları ile okulumuza sağlanacak bağışlarla çocuklarımız yeşil alana ve oyun alanına kavuşacaklar’ dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük turizm yatırımcısı olan Merit International’ın ana sponsorluğunda sergisini açan Kuzey Kıbrıs’lı Sanatçı Salih Mustafa Çizel ise, hayatım boyunca sanatın içinde uğraştım bu yolda devam edeceğim. Böyle bir proje ve bu değerli kitle beni çok heyecanlandırdı. Sanat paylaşmakla yücelir’ dedi.

SALİH MUSTAFA ÇİZEL BİYOGRAFİ

1946, Larnaka doğumlu olan Salih Mustafa Çizel öğrenimini doğduğu yerde tamamladı. Resme olan yeteneği okul yıllarında öğretmenleri tarafından keşfedildi ve ilk suluboya resmi ilkokul çağlarında bir sergide yerini aldı. 1963 yılından itibaren karma sergilere katılan sanatçının ilk kişisel sergisi, 1968 yılında Larnaka’da açıldı. Çizel’in ilk kişisel yurt dışı sergisi, 1990 yılında İstanbul Hilton Hotel’de gerçekleşti. Sanatçı sadece yurt içindeki sergilerde değil, aynı zamanda Türkiye, Almanya, Avusturya, Fransa, Yunanistan, İngiltere’de çeşitli sergilere katıldı. Sanatçı, Lapta’da kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.