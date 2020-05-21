TUFAD’dan Muhteşem Başarı

Boğaziçi Folklor Birliği Gençlik ve Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen "Uluslararası 19 Mayıs Sanal Solo Dans ve Müzik Yarışması" nda TUFAD Grand Prix ödülüne layık görüldü

Erçin Selasiye

Dünyanın içinde bulunduğu pandemi durumundan dolayı yapılan tüm Uluslararası festivallerin iptal edilmesinden dolayı Boğaziçi Folklor Birliği Gençlik ve Spor Kulübü tarafından "Uluslararası 19 Mayıs Sanal Solo Dans ve Müzik Yarışması" düzenlendi.

40 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada ülke dansçıları ve müzisyenleri evlerinde karantina da izole durumunda bulundukları sürede yapmış oldukları solo dans, çiftli dans, 4’lü dans, geleneksel ülke dansları kategorileri ile modern dans kategorileri, yerel enstrüman, yerel şarkı ve uluslararası şarkı dallarında online olarak çeşitli videolarla katılım sağladılar.

Kazakistan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Macaristan, Arnavutluk, Kuzey Kıbrıs, ve Türkiye’nin de yer aldığı online jüri yarışmaya katılan videolar arasında yaptığı değerlendirmeler neticesinde Grand Prix Ödülüne Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) layık gördü.

TUFAD Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) olarak Halk Dansları bölümünde derneğimizi 8 farklı dansımızla, solo, 2’li, 4’lü gruplarda ve aksesuarlarımızı da kullanarak derneğimizi ve ülkemizi temsil ettik. Dansçılarımız kendi evlerinde Kına Sirtosu, İskele Sirtosu, Arabiye 2, Gadef, Orak – Elek, Konyalı, Arabacı, Erkek Karşılaması 2 danslarını sergiledikleri performanslarını videoya çekti ve bu videolarla yarışmaya katıldık.

14 ve üstü yaş kategorileriyle yer aldığımız yarışmada çeşitlilik bakımından, müzik, kostüm, disiplin, mekan çekimi de danstan ayrı göz önünde bulunduruldu. Boğaziçi Folklor Birliği Gençlik ve Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen Sanal Ortam Yarışmasında derneğimiz 10 üzerinden 9.4 puanla Grand Prix Dans Ödülünü layık görüldü.

TUFAD ailesi olarak bizi bu yarışmaya davet eden ve desteklerini esirgemeyen Mehmet Refik Erten ve Zamira Ryasaeva’ya ayrıca bu aileye gönül vermiş tüm dansçılarımıza, eğitmenlerimize çok teşekkür ediyoruz.”







