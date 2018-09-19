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“TUFAD Şeherde” 13 Ekim'de Lefkeliler Hanı'nda

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“TUFAD Şeherde” 13 Ekim'de Lefkeliler Hanı'nda
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) Başkanı Ali Tümsoy ile dernek yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
LTB’den yapılan açıklamaya göre Tümsoy, ziyarette Harmancı’ya dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, 13 Ekim Cumartesi günü Lefkeliler Hanı’nda bu yıl ikincisini gerçekleştirecekleri “TUFAD Şeherde” isimli iki toplumlu etkinliğe davet etti.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da TUFAD’ın önemli ve güzel organizasyonlara imza attığını belirterek, dernek üyelerini kutladı. TUFAD tarafından geçen yıl ilki gerçekleştirilen etkinliğin Surlariçi’ne ayrı bir renk kattığını ifade eden Başkan Harmancı, diğer dernek kurum ve kuruluşlara olduğu gibi TUFAD ile de işbirliği içerisinde hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

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