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TUFAD Leymosun'u coşturdu

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Barış ve yeniden birleşme için şarkılarımızı söylüyoruz halk oyunlarımızı oynuyoruz’ adı altında Limasol gerçekleşen etkinliğe katılan TUFAD herkesi coşturdu   TUFAD halk dansları ekibi, Limasol’da...

TUFAD Leymosun'u coşturdu
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Barış ve yeniden birleşme için şarkılarımızı söylüyoruz halk oyunlarımızı oynuyoruz’ adı altında Limasol gerçekleşen etkinliğe katılan TUFAD herkesi coşturdu

 

TUFAD halk dansları ekibi, Limasol’da düzenlenen iki toplumlu bir etkinliğe katıldı. AKEL Limasol Örgütü ve Ayos Nikolaos’un Olimpos Derneği tarafından düzenlenen ikitoplumlu etkinliğe TUFAD halk dansları ekibi katıldı. TUFAD  3 Temmuz Cuma akşamı  Limasol  Kosta Bartasidi Parkında  ‘Barış ve yeniden birleşme için şarkılarımızı söylüyoruz halk oyunlarımızı oynuyoruz’ adı altında Limasol ile bütünleşti.

 

Şarkılarımızla, türkülerimizle, danslarımızla ayni folklorik değerleri taşıyan iki dernek birlikte ilk kez etkinlik yaptı.                                                                                                                    

  Barış ve dostluk için her yerde olan TUFAD geleceğe dönük projeler yapmayı tasarladığı  Leymosun’ lu dostlarıyla ilk kez etkinlik yapma heycanını da herkesle paylaştı.    

            Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların büyük bir kesiminin çözüm ve barış istediği görüşünü dile getiren Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)  Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan,  AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve Kıbrıs Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyasve  bir çok üstdüzey  yöneticiler yanında  Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk  geceye konuk oldu. 

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