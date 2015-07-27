TUFAD Leymosun'u coşturdu

Barış ve yeniden birleşme için şarkılarımızı söylüyoruz halk oyunlarımızı oynuyoruz’ adı altında Limasol gerçekleşen etkinliğe katılan TUFAD herkesi coşturdu TUFAD halk dansları ekibi, Limasol’da...

Barış ve yeniden birleşme için şarkılarımızı söylüyoruz halk oyunlarımızı oynuyoruz’ adı altında Limasol gerçekleşen etkinliğe katılan TUFAD herkesi coşturdu

TUFAD halk dansları ekibi, Limasol’da düzenlenen iki toplumlu bir etkinliğe katıldı. AKEL Limasol Örgütü ve Ayos Nikolaos’un Olimpos Derneği tarafından düzenlenen ikitoplumlu etkinliğe TUFAD halk dansları ekibi katıldı. TUFAD 3 Temmuz Cuma akşamı Limasol Kosta Bartasidi Parkında ‘Barış ve yeniden birleşme için şarkılarımızı söylüyoruz halk oyunlarımızı oynuyoruz’ adı altında Limasol ile bütünleşti.

Şarkılarımızla, türkülerimizle, danslarımızla ayni folklorik değerleri taşıyan iki dernek birlikte ilk kez etkinlik yaptı.

Barış ve dostluk için her yerde olan TUFAD geleceğe dönük projeler yapmayı tasarladığı Leymosun’ lu dostlarıyla ilk kez etkinlik yapma heycanını da herkesle paylaştı.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların büyük bir kesiminin çözüm ve barış istediği görüşünü dile getiren Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve Kıbrıs Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyasve bir çok üstdüzey yöneticiler yanında Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk geceye konuk oldu.