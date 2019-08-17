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TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı

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TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
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Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD), Kastamonu’ya bağlı Taşköprü Belediyesi tarafından 33’üncüsü düzenlenen “Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali”nde Kıbrıs Türk kültürünü temsil ediyor.

TUFAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre ekip Taşköprü’de festival kortej yürüyüşüne katıldı, ardından da gösteriler sundu ve Kıbrıs kültürüne ait yiyecek ve içeceklerin tanıtımını yaptı.

13 Ağustos’ta başlayan ve yarın sona erecek festivale 28 kişilik ekiple katılan TUFAD, Kıbrıs kültürünü yansıtan çeşitli etkinliklerde de yer alıyor.

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