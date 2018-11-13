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Tosun Firarda’nın galası Acapulco’da yapıldı

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“Çiftlik Bank”la 130 bin kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın skandalını anlatan 'Çift'lik Bank-Tosun Firarda' filminin galası, Acapulco Resort Convention & SPA’da gerçekleşti

Tosun Firarda’nın galası Acapulco’da yapıldı
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Türkiye’de geçtiğimiz yıl “Çiftlik Bank” isimli bir banka kurarak 130 bin kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın skandalını anlatan 'Çift'lik Bank-Tosun Firarda' filminin Kıbrıs galası geçtiğimiz Cuma akşamı Acapulco Resort Convention & SPA’da gerçekleştirilirken, film oldukça beğeni topladı.

Film gösterimine çok sayıda seçkin konuk katıldı.
Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın başrolünde olduğu, Fercan Bay, Tayfun Sav, Vahdet Çakar, Murat Övüç gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda İsmail Hakkı Koç oturuyor.

Yönetmen İsmail Hakkı Koç, “Bizim amacımız aslında mağdur olan vatandaşlarımızın bu mağduriyeti bir daha yaşamamaları açısından, konuyu mizahi bir dille ve keyifli bir komedi filmi yaparak anlatmak” diyor.
Başrollerinde Burak Alkaş ve Fercan Bay'ın olduğu film “Çift'lik Bank - Tosun Firarda” 16 Kasım'da vizyona girecek.

Amerika’da, İstanbul'da ve ülkemizde Acapulco Resort Convention & SPA’da çekilen filmin dağıtımcılığını ise Özen Film yapıyor.

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