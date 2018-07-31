Toplumlararası Çocuk Korosu faaliyetlerine devam edecek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), Dayanışma Evi (H4C) ile Proodeftiki İlkokul ve Okul Öncesi Öğretmenleri Hareketi, barış kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulan Toplumlararası Çocuk Korosu’nun (ICC) 2018-2019 eğitim yılında da devam edeceğini duyurdu.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, provalar ekim ayından itibaren temmuza kadar Kıbrıs’ta yaşayan 7-11 yaş arası, eski ve yeni üyelerin katılımıyla haftada bir kez gerçekleştirilecek.

Provalar başlamadan önce, alanında tecrübeli şefler tarafından, çocukların birbirleriyle ve şefleriyle olan ilişkilerinde güven oluşturabilmek ve tanıma sürecini hızlandırmak adına çeşitli oyunlar ve aktiviteler gerçekleştirilecek.

Provalar, Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) çarşamba günleri 17.15 – 18.30 saatleri arasında yapılacak. İlk prova 3 Ekim 2018’de gerçekleştirilecek.

Koronun şefliklerini Lena Melanidou ve Imge Arabi yapacak.