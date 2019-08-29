Tiyatro şöleni başlıyor

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali, 2 Eylül Pazartesi akşamı Dostlar Tiyatrosu’nun “Merhaba” oyunuyla perde açıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali, 2 Eylül Pazartesi akşamı Dostlar Tiyatrosu’nun “Merhaba” oyunuyla başlıyor.

Dostlar Tiyatrosu’ndan sonra Festival, Moda Sahnesi’nin bir dans tiyatrosu olan “Maraton” oyunuyla devam edecek. Festival’de 10 büyük, 4 de çocuk oyunu sanatseverler ile buluşacak.

Birbirinden değerli tiyatroların ve sanatçıların yer alacağı festival oyunlarının biletleri, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan ve www.biletinial.com adresinden satılmaya devam ediyor.

Gölge oyunu “Çöp Canavarı”, çocuk oyunları; “Masal Masal içinde”, “Bir Uzay Macerası Yeni Dünya”, “Tavşan Aranıyor” ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Hüzün Ana ve Çocukları” oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda, diğer oyunlar ise Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek. Tüm oyunlar saat 20:30’da





17. Kıbrıs Tiyatro Festivali programı

Merhaba – Dostlar Tiyatrosu

2 Eylül Pazartesi – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM 100dk +12

Maraton – Moda Sahnesi

4 Eylül Çarşamba – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM 80 dk. +12

Senaryo – Siyah Beyaz Renkli

6 Eylül Cuma – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM

Çöp Canavarı – Cengiz Özek

7 Eylül Cumartesi – 2 Temsil / 14.00 – 16.00 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (40 dk. +3)

Oksimoron – Tatbikat Sahnesi

10 Eylül Salı – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM - 75 dk. +15

Tezgah – İkincikat Sahne

12 Eylül Perşembe – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM - 100 DK. +12

Masal Masal İçinde – Semaver Kumpanya

14 Eylül Cumartesi – 2 Temsil / 14.00 – 16.00 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (60 dk. +4)

Sokrates’in Son Gecesi – Tiyatro Üçartıbir

17 Eylül Salı – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM - 110 dk. +16

Yorgun Cümleler Günlüğü– TiyatrOPS

19 Eylül Perşembe– Temsil / 20.30 YDÜ AKKM - 60 dk. +16

Yeni Dünya / Bir Uzay Macerası – Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu

21 Eylül Cumartesi – 2 Temsil / 14.00 ve 16.00 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (50 dk. +6)

Cimri - Ankara Devlet Tiyatrosu

23 Eylül Pazartesi – Temsil / 20:30 YDÜ AKKM 2 saat 15 dk. 2 perde +13

24 Eylül Salı – Temsil / 20:30 YDÜ AKKM

Dali’nin Kadınları – Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu

26 Eylül Perşembe – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM 2 saat 2 perde +13

Tavşan Aranıyor - ATTA

28 Eylül Cumartesi – 2 Temsil / 14.00 ve 16.00 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu - 30 dk +3



Hüzün Ana ve Çocukları - Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

2 Ekim Çarşamba – Temsil / 20:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

3 Ekim Perşembe – Temsil / 20:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu - 1 saat 10 dk +12

Gölge oyunu “Çöp Canavarı”, Çocuk Oyunları; “Masal Masal içinde”, “Bir Uzay Macerası Yeni Dünya”, “Tavşan Aranıyor” ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Hüzün Ana ve Çocukları” oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda, diğer oyunlar ise Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek. Tüm oyunlar saat 20:30’da, çocuk oyunları ise saat 14:00 ve 16:00’de başlayacak.

a, çocuk oyunları ise saat 14:00 ve 16:00’de başlayacak.