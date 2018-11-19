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‘Tilki ile Kirpi’ çocuk oyunu sahneleniyor

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu şimdi de çocuklar için sahnede. 3-7 yaş grubu çocukların rahatlıkla izleyebileceği "Tilki ile Kirpi", Pazartesi günü başlıyor.

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‘Tilki ile Kirpi’ çocuk oyunu sahneleniyor
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Oyun bir ormanda geçiyor. Kuşların cıvıldadığı, gökyüzünün parladığı, en güzel çiçeklerin açtığı kocaman bir orman. Tilki ile Kirpi bu ormanda yaşayan iki arkadaştır. Güzel güzel yaşayıp giderlerken bir gün iş arabaları ormanda bir yol açarlar ve ormanın büyük kısmı giderek yokolur. İnşaatlar başlar ve binalar yükselir. Orman hayvanlarının evlerinin yerine insanlar yerleşir. Orman artık gri renksiz mutsuz bir yere dönüşür.
Tilki ile Kirpi çocuk oyununda Asu Demircioğlu, Cem Aykut ve Hatice Tezcan rol aldı. Ayrıca Hatice Tezcan'ın yazıp yönettiği, animasyon yönetmenliği yaptığı çocuk oyununda yardımcı yönetmenliğini ve hareket düzenini İzel Seylani, özgün müziğini Ersen Sururi, animasyon tasarımını Özlem Deniz Yetkili, animasyon montajı, fotoğraflarını ve projeksiyon kullanımı Umut Ersoy, ışık tasarımını Fırat Eseri, ışık uygulamasını Salih Kanatlı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri ve sahne amirliğini Mehmet Demir yaptı.
Oyun, 19 Kasım Pazartesi'nden sonra her Salı okullara yapılan organizasyonlarla Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenecek.


 

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