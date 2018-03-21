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The Fashion Workshop sergisi AKM'de açıldı

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Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD) üyelerinin çektiği fotoğraflardan oluşturulan “The Fashion Workshop” sergisi dün akşam 19.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.

The Fashion Workshop sergisi AKM'de açıldı
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Açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı sergide, modacı ve tasarımcılar Abdullah Öztoprak, Zerrin Akıncı ve Açelya Uluçay’ın kreasyonlarının, moda fotoğrafçısı Hasan Hüseyin önderlik ettiği çeşitli fotoğraf sanatçılarının objektifinden yansıtıldığı fotoğraflar yer alıyor.

GÜRSEV

Açılış öncesi konuşan KIFSAD Yönetim Kurulu Başkanı A. Emre Gürsev, Kültür Dairesi katkılarıyla gerçekleştirilen atölye çalışmasının büyük bir özveri, emek ve çalışmanın ürünü olduğunu kaydetti.

Gürsev, sergide yer alan fotoğraf karelerinin çekimlerinin 27-28 Ocak tarihlerinde Glapsides Plajı ve Gazimağusa Buğday Camii’nde gerçekleştirildiğini belirterek, serginin gerçekleşmesinde emeği geçen Kültür Dairesi, Hasan Hüseyin, modacılar, asistanlar, Kryolan Güzellik Merkezi ekibi, KIFSAD üyeleri ve KIFSAD eski başkanı Mehmet Bülent Türkelman’a teşekkür etti.

Emre Gürsev, “Amacımız fotoğraf sanatçılarına tüm tecrübelerimizi aktarabilmektir. Üyelerimize ve ülkemize hizmetlerimiz artarak sürecektir” dedi.

33 sanatçının toplam 94 fotoğrafından oluşan “The Fashion Workshop” sergisi 24 Mart Cumartesi’ne kadar açık kalacak.

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