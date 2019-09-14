 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Land Rover Defender’in yeni jenerasyonu heyecanlandırdı
Land Rover Defender’in yeni jenerasyonu heyecanlandırdı
5 0
İnancın adı Cihangir
İnancın adı Cihangir
45 0
 
Doğan'dan açılış farkı
Doğan'dan açılış farkı
56 0
İnsanlık nerede?
İnsanlık nerede?
25 0
Ultracrows gövde gösterisi yaptı
Ultracrows gövde gösterisi yaptı
62 0
Fellahoğlu ve mahalleli vatandaşların duyarlılığı
Fellahoğlu ve mahalleli vatandaşların duyarlılığı
39 0
Tartışmalar, bankamıza saygı sınırlarını aşar
Tartışmalar, bankamıza saygı sınırlarını aşar
26 0
banner82

“Tezgah”, güldürürken düşündürdü

banner27

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde sahne alan İkinci Kat’ın sunduğu tek perdelik “Tezgah” oyunu, sanatseverleri bir saat boyunca güldürürken düşündürdü

“Tezgah”, güldürürken düşündürdü
banner267

 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde İkinci Kat’ın sunduğu “Tezgah” oyunu sahnelendi.

Oyuncu, yazar, yönetmen Erkan Kolçak Köstendil’in yazdığı, Eyüp Emre Uçaray’ın sahneye koyduğu Aziz Caner İnan, Elit Andaç Çam, Haki Biçici ile Emin Şentürk’ün oynadığı tek perdelik “Tezgah” oyunu sanatseverleri bir saat boyunca güldürürken düşündürdü.

Basit bir aşk üçgeninden yola çıkarak günümüz ahlak anlayışının, çıkara dayalı ilişkilerinin zeki ve parlak bir yergisini izleyiciye sunan ‘Tezgâh’, tiyatro severlerin büyük beğenisini kazandı.

Oyun sonunda LBT oyuncusu Aytunç Şabanlı İkinci Kat adına Haki Biçici’ye  festival plaketini takdim ederek festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti.

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde 14 Eylül Cumartesi saat  14:00 ile 16:00 saatlerinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda Semaver Kumpanya’nın sunacağı “Masal Masal İçinde” oyunu sahnelenecek.

Biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.