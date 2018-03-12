Tepebaşı Lale Festivali 17-18 Mart'ta

14. Tepebaşı Lale Festivali 17 – 18 Mart tarihlerinde düzenleniyor. Lapta Belediyesi, bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan Tepebaşı Lale Festivali ile Yorgoz Lalesi veya Kıbrıs Lalesi (Tulipa Cypria) olarak bilinen ve Kıbrıs’ın endemikleri arasında yer alan lale türünün tanıtılması ve korunması yönünde farkındalık oluşturulmasını hedefliyor.

Lapta Belediyesi ve Tepebaşı Kültür, Sanat ve Doğayı Koruma Derneği işbirliğinde düzenlenen ve iki gün sürecek Festival’in açılışı, 17 Mart tarihinde saat 11.00’de Tepebaşı köy meydanında yer alacak konuşmalar ve ödül töreni ile gerçekleşecek.

LALE DİYARINA TUR, DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ VE ÇEŞİTLİ KÜLTÜREL AKTİVİTELER

Festival programı kapsamında, “Lale Diyarına Tur” ve çeşitli doğa yürüyüşleri düzenlenecek, köy meydanında kurulacak stantlarda Kıbrıs’a özgü el sanatları ve yöresel lezzetler tanıtılacak. Halk dansları ile modern dans gösterilerinin de yer alacağı Festival, konserlere de ev sahipliği yapacak.

FESTİVALİN TEMASINI OLUŞTURAN YORGOZ LALESİNİN KORUNMASI VE YAŞATILMASI ÖNEMLİ

Lapta belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mart – Nisan aylarında çiçeklenen ve genellikle nadasa bırakılarak ilaçlanmayan arazilerde bulunan Yorgoz Lalesi, Çevre Yasası altında çıkarılan “Flora ve Fauna Emirnamesi” ile koruma altına alınmış olmasına rağmen, lale soğanları halen ticari amaçlar ile doğal ortamlarından sökülüyor. Ancak, Yorgoz Lalesinin kendi doğal ortamı dışında çoğalamıyor.

Festival, yıllardır lalelerin korunması yönünde alınması gereken önlemlere dikkat çekerek, alternatif turizmin geliştirilmesinde önemli rol oynayan özgün bölgesel değerlerin ve farklılıkların yaşatılmasını hedefliyor. Festival programının detayları Lapta Belediyesi Facebook sayfasında da yer alıyor.

İki günlük Festivalin detaylı Programı şöyle:

17 MART CUMARTESİ

10.20 Geleneksel Yastık Koşusu

10.30 Kortej Yürüyüşü

11.00 Konuşmalar ve Ödül Töreni

12.00 Halk Dansları Gösterisi

(Tepebaşı İlkokulu Lapta Belediyesi Halk Dansları Ekibi)

12.40 Efe Oyunu (Cemal Boransel ve Ekibi)

12.50 Güzelyurt Halk Müziği Derneği Konseri

13.00 Lale Diyarına Tur (TEPDER Rehberi eşliğinde)

13.50 Karadeniz Kültür Derneği Halk Dansları Gösterisi

14.00 Lale Diyarına Tur (TEPDER Rehberi eşliğinde)

14.15 Kangoo Jumps (İpek Yemenicioğlu)

14.25 Hasder Halk Dansları Gösterisi

16.00 Kangoo Jumps (Tülen ve Grubu)

16.15 İki Toplumlu Halk Gösterisi

18 MART PAZAR

07.30 Doğa Yürüyüşü (Dağcılık Spor Derneği)

08.00 Doğa Yürüyüşü (Bizim Grup)

09.30 Doğa Yürüyüşü (Emekli Subaylar Derneği)

10.30 Gasad Halk Dansları Gösterisi

10.50 Modern Dans Gösterisi (Seçder)

11.10 Alsancak Belediyesi Halk Dansları Gösterisi

11.30 Kangoo Jumps (İlsel)

11.45 Kıbrıs Havaları Derneği

12.40 Fogem Halk Dansları Gösterisi

13.00 Lale Diyarına Tur (TEPDER Rehberi Eşliğinde)

13.00 Yakın Doğu Üniversitesi Halk Dansları Gösterisi

14.00 Lale Diyarına Tur (TEPDER Rehberi Eşliğinde)

14.30 İki Toplumlu Müzik ve Folklor Ekibi

14.50 Zumba Gösterisi (Oya Değer ve Ekibi) DU Dans Okulu Gösterisi

15.05 Grup Baria Konser

16.05 Salsa Gösterisi (Spring Fairy Dance Academy)