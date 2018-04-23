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TED’li öğrenciler göz doldurdu

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TED Kuzey Kıbrıs Koleji Ortaokul Tiyatro Kulübü Sahne performanslarıyla herkesi büyüledi

TED’li öğrenciler göz doldurdu
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TED Kuzey Kıbrıs Koleji Ortaokul Tiyatro Kulübü Dünya Tiyatro Günü anısına oldukça eğlenceli bir oyunla sahneye çıktı.

Yıl boyunca yapılan yaratıcı drama çalışmalarından esinlenerek hazırlanan oyunda öğrencilerin oyunculukları göz doldurur nitelikteydi. “Melahat”, “Hastaneden Kaçan Deliler” ve “Psikoterapi” adlı skeçleri sahneleyen öğrenciler seyircilerin beğenisini topladı.Sanatçı gençler gecenin sonunda öğretmenleri ve kendilerini izleyen TED Kuzey Kıbrıs Koleji Genel Koordinatörü Sevinç Boztuna ve Müdür yardımcısı Sezan Numanoğlu ile anı fotoğrafı çektirdi. Lha

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