Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı

Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali’nde sahne alan sanatçı Bahar Gökhan, hem sahne şovlarıyla hem de güzel sesiyle konukları mest etti

(MHA) Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali, önceki akşam gerçekleşen ikinci gecesinde Judo gösterileri ve Bahar Gökhan ve Grup Vizyon konseriyle devam etti. Festival akşamı spor aktiviteleri olarak Judo gösterisiyle başladı, katılımın yoğun olduğu festivalde Judocular büyük alkış aldılar. Festivalde daha sonar sahne alan Bahar Gökhan ve Grup Vizyon birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Gökhan, hem sahne şovlarıyla hem de güzel sesiyle göz doldurdu. Gecede halka eğlenceli dakikalar yaşattı. Gecenin sonunda Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Bahar Gökhan’a hediye takdim etmesiyle festivalin ikinci gecesi sona erdi.