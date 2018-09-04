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Tatlısu Harnup Festivali'yle canlanacak

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Tatlısu Belediyesi’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Harnup Festivali Perşembe akşamı açılacak ve 4 gün sürecek

Tatlısu Harnup Festivali'yle canlanacak
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Tatlısu Belediyesi’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Harnup Festivali Perşembe akşamı açılıyor.
Belediyeden verilen bilgiye göre, festival Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılacak.
Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen festivalle harnup ve harnup ürünlerinin ön plana çıkarılması hedefleniyor.
4 gün sürecek festivalle ilgili bilgilendirme toplantısı bugün Tatlısu Zambak Tatil Köy Tesislerinde gerçekleşti. Toplantıya Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, belediye meclis üyeleri ve Tatlısu Halk Dansları Eğitmeni ve Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı da katıldı.
ORÇAN
Toplantıda söz alan Tatlısu Belediye Başkanı Orçan, üreticilere gereken desteğin verilmediğini ve harnup ağaçlarının giderek azaldığını vurguladı.
Orçan, “Tatlısu, adadaki en kalite harnubun üretildiği bölgelerden biridir” dedi.
Hayri Orçan, son günlerde ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret ederek, festivali bu gerçekler ışığında organize ettiklerini belirtti.
TOZAKI
Festival Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı, 12 yıldır festivali Tatlısu Belediyesi ile birlikte organize ettiklerini kaydetti.
Tozakı, “Vatandaşlar için dopdolu bir program hazırladık” dedi.
6-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, çeşitli kültürel ve sportif aktivitelerle gösteriler olacak, Örge Volkan, Bahar Gökhan ve Grup Vizyon, Ankaralı Yasemin ve Murat Kekilli sahne alacak.

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