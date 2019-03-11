Tatar ressamların ulusal temalarını yansıttığı eserleri sergilenecek

Tatar ressamların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 40 eserden oluşan “Tataristan Sanatçıları Resim Sergisi” 14 Mart 2019 Perşembe günü Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açılıyor

Devlet Sanatçısı ünvanına sahip 5 Tataristanlı ressam tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 40 eserin sergileneceği “Tataristan Sanatçıları Resim Sergisi” Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından Yakın Doğu Üniversitesinde açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tataristanlı ressamların yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan eserlerin sergileneceği “Tataristan Sanatçıları Resim Sergisi”nin açılışı, 14 Mart 2019 Perşembe günü, saat 09.00’da, İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Bazı ressamların resimlerinde sembollere ve sadeliğe öne verdiği, sofistike bir anlam oluşturduğu Tatar resim sanatının eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacağı resim sergisi, hafta içi 10.00 - 12.00 saatleri arasında izlenebilecek.

TATAR SANATININ ULUSAL TEMALARI YANSITILACAK...

Çok yönlü ve orijinal bir resim sanatına sahip Tataristan’ın geleneksel ve çağdaş kültür birikimini yansıtmayı amaçlayan Tataristan ressamlarının karma resim sergisi ile Tatar Türklerinin geçmişten günümüze kültürel birikimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sergilenecek. İlham kaynaklarını halkın tarihi, karakterleri, folklorik imgelerinden alan alan Tatar resminin orijinal ulusal teması 1990’lı yıllarda Tataristan sanatına giren genç neslin temsilcileri tarafından verildi. Yüksek profesyonellik ve geleneklerine bağlılık Tataristan sanatçıların eserlerinde temsil ediliyor. Son 10 yılda yaşanan demokratik gelişmeler Tataristan güzel sanatlarının gelişimine yeni bir ivme kazandırmış, yeni sanat okullarının açılmasıyla, çocukların ve gençlerin yaratıcı çalışmalara olan ilgisinin arttırılması destekleniyor.