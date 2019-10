Tam bir sanat festivali

YDÜ’de yine sergi rekoru kırıldı. Bir günde 9 sergi birden açıldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan dört kişisel ve beş karma, toplam 227 eserden oluşan 9 ayrı sergi Bakan Taçoy tarafından açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde dün eşsiz bir rekora imza atıldı, bir günde 9 sergi birden açıldı.

Ordu Üniversitesi'nden Funda Altın ve Hatice Çöklü, Hacettepe Üniversitesi'nden Burcu Bayazıt, Elif Beyaz, Emre Çalış ve Yasemin Kaplan, Erciyes Üniversitesi'nden Yunus Torun'un eserlerinden oluşan karma sergi, Baskı Resim Sanatçısı Dr. Gökhan Okur'a ait 2 farklı kişisel sergi, Alman sanatçılar Gabriele Schaffartzık Kleffmann, Folke Lindenblatt Kretzschmar ve Karl Heinz Daxl'e ait karma sergi, Litvanyalı sanatçılar Mindaugas Juodis, Dijana Rudokiene'e ait karma sergi, Belaruslu sanatçılar Marta Shmatava, İlona Kosobuko ve Viktoryia Krupskaya'a ait karma sergi, Kazakistanlı sanatçılar İssim Arstanov, Manatbek Amanbayev, Zhanat Koshen, Almas Nurgozhayev ve Aizhan Omirbayeva'ya ait karma sergi, Kazakistan sanatçısı Manatbek Amanbayev'e ait baskı resim ve yağlı boyadan oluşan kişisel sergi ve Kosovalı sanatçı Ethem Baymak'a ait eserlerden oluşan kişisel resim sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından yoğun katılımla açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonu ile Diş Hekimliği sergi salonunda gerçekleştirilen 227 eserden oluşan 9 ayrı serginin açılışına yoğun katılım oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında 160’ıncı serginin gerçekleştiğini belirterek, büyük bir projenin parçası olan dün sergilerin bile tek başına uluslararası bir proje sayılabilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Türkiye, Litvanya, Almanya, Belarus, Kazakistan ve Kosova olmak üzere, dördü kişisel ve beşi karma toplam 9 serginin, toplamda 22 sanatçı ve 227 eserin sanat severlerle buluştuğunu dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ sergilerle ilgili bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Şanlıdağ “Baskı resim çalıştayında Ordu Üniversitesi'nden 7 Türkiyeli akademisyen ve sanatçı yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Baskı Resim Sanatçı Rezidansı, çalışma disiplinlerinin tüm geleneksel baskı yöntemlerini içerdiğini ve uluslararası nitelik gösteriyor. Alman Sanatçıların Karma Resim Sergisi’nde, sembolik imgeler ile oluşturulan peyzajları, balık imgesi ile ilişkilendirilen kent kavramı ve animasyon üslubu ile oluşturduğu imgelerdeki sembolik anlatımını izleyeceğiz. Litvanyalı sanatçılar tarafından oluşturulan sergide ise, bireyin içsel ve psikolojik hallerinin resmettiği figürleri, sonsuzluk ve boşluk kavramları ile ilişkilendirilen eserleri göreceğiz. Belaruslu Sanatçılardan Karma Resim Sergisinde de, metafizik resim anlayışı ile oluşturulan kompozisyonları, kent peyzajları ve mimari öğeleri soyutladığı renk kompozisyonlarını ifadeci renk ve spontan darbeleri ile oluşturulan figürleri bizlere sunuldu. Kazakistanlı Sanatçıların Karma Resim Sergisi’nde ise Kazak halkının yaşamını ve hayatını yansıtmakta, atları ve basit günlük yaşamı, çevresi, kadın enerjisi hissettiren eserleri, samimi insani ilişkileri, Kosova'lı Sanatçı Ethem Baymak’ın ise Balkan şehirlerinin karakterini ifade ettiği peyzajları sanatseverlerle buluşuyor.”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Dr. Gökhan Okur’un Kılçık isimli kişisel sergisinde ise yaşam ve ölüm diyalektiği üzerine bir kurgu yapıldığını dile getirerek yaşam ve ölüm üzerine söylemlerde bulundu.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bacon, insanların ölümden korkmasını, çocukların karanlık bir yere girmekten korkmalarına benzetir. Seneca; ‘Ölümün çevresinde koparılan yaygara, ölümün kendisinden daha çok korkunçtur’ der. İnlemeler, dövünmeler, ağlayan yakınlar, kara yas giysiler, gömme törenleri gibi şeyler ölümü korkunç gösterir. Gözden kaçırılmaması gereken nokta; insan yüreğindeki bir tek duygunun bile ölümü alt edecek güçte olduğudur. Epikuros ise “Var olduğumuz sürece ölüm yok, ölüm geldiğinde de siz yoksunuz, o halde ölümden korkmak niye? Korkuları böyle alt ettiğimize göre, haz dolu bir yaşamın sırrını vermeye hazırım sizlere” diyerek ölüm korkusunu alt edebilmenin sırlarını verir. Hakkını vererek yaşayanlar, ölümü de sükünetle karşılayacaklardır. Peki hakkını vererek yaşamak ne demektir? Bacon, hakkını vererek yaşamayı şöyle tarif eder ‘İnsanın gönlündeki yüce amaçlarıyla, umutlarına eriştiği bir hayatı yaşamasıdır.’ O zaman, Gökhan Okur ürettiği eserleriyle, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesinin her bir yapıtaşı olan sanatçılar ve bu büyük projenin mimarı da ölümsüzleşmiyor mu böylelikle.”

KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ DÜNYA ÇAPINDA MEGA BİR PROJE

Kosova sanatçısı Ethem Baymak ise yaptığı konuşmasında, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin dünya çapında mega bir proje olarak nitelendirdi: Baymak “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesine hayran kaldık. Dünya çapında mega bir proje. Türk dünyasını kucaklamak için yapılan bu girişim için Dr. Suat Günsel’i tebrik ediyorum. Kendi insanına sahip çıkmak çok güzel bir şeydir” dedi.

Litvanya sanatçıları adına konuşan Mindaugas Juodis de, “Dr. Suat Günsel’e toplumların ve ülkelerin manevi gelişmesine dönük attığı her adım için şükranlarımızı sunmak isteriz” dedi.

Belarus sanatçıları adına konuşan Ilona Kosobuko da, “Dr. Suat Günsel, bize bu anı yaşamaya fırsat sunduğunuz için en içten şükranlarımı sunmak isterim” ifadelerini kullandı.

Almanya sanatçıları adına Gabriele Schhartzik de, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesinin ve sanat koleksiyonunun bir parçası olmaktan onur duyduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Kazakistan sanatçıları adına Zhanat Koshen de, “Kazak ressamları adına şükranlarımızı sunmak isterim. Dr. Suat Günsel bu sergiyi gerçekleştirdiğiniz için ve bu anı bize yaşattırdığınız için sonsuz şükranlarımı sunmak isterim. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi muhteşem projesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Türkiye sanatçıları adına konuşan Burcu Bayazıt da, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kurucuları arasında yer almaktan gurur duyarken, sanatı kucaklayıcı büyük projede yer alıp bütünün parçası olmamıza kaktı sağlayan Dr. Suat Günsel ve emeği geçen herkese teşekkürler bu atmosferi solumak özel ve değerli bir deneyimdi” dedi.

Kazakistanlı sanatçı Manatbek Amanbayev ise, “En basta Dr. Suat Günsel’e saygılarımı ve sonsuz şükranlarımı sunmak isterim. Dr. Suat Günsel yönetimi altında Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilen projelerden biri olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi büyük bir misyon taşımaktadır. Burada sanat vastası ile farklı halklarının kültürü, tarihi ve geleceği bir birine düğümleniyor. Şahsen, bu muhteşem projenin bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyarım” sözlerini kullandı.

Sanatçı-Akademisyen Dr.Gökhan Okur da, bir yılı aşkın süredir yürüttüğü “Kılçık” adlı sergisi ile ön çalışmalarından oluşan taslak sergisinin hayat bulmasına maddi manevi destek olan Dr. Suat İrfan Günsel’e teşekkür etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, eğitim sektörüne 41 yılda birçok şeye atılan imzaların altında 160 sergi 10 binlerce eserle dünyada bir ilk olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait bir hazine olduğunu söyledi.

Bakan Taçoy, “YDÜ’ye ait olan bu hazine için Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’i kutluyorum. Altı değişik ülkenin 227 eserinden oluşan sergiyi açmak zihnimi zorlasa da 41 kere maşallah demek istiyorum” dedi.

Her sergiye gelip gittiğinde farklı duygulara kapıldığını ifade eden Taçoy, “Kimi gün renk cümbüşü içerisinde çok hoş seda getiririm. Kimi gün o renklerin ahengi içerisinde ağır başlı olabilirim. Kimi gün tarihten gelen ve sergilenenleri alıp yüreğime basar tarihi duygularımı bir konuşmacı gibi her şeyi ile anlatmaya çalışırım. Kimi günse o romantik ve bize verilen anlamın önemini taşıyan konuşmalar yapmaya çalışırım. Bu sanat cümbüşü, zenginliği içerisinde elde ettiğim o kültürün benim hayatıma ve insanoğlu hayatına ne kadar etki ettiğini ifade etmem mümkün değil. Sadece bir resim deyip geçememek gerek. Her türlü duygumuza, güne tarihe hitap eden bizi daha zengin yapan bir olayla yüz yüzeyiz. Bu yapılan eserlerin güzelliklerin hepsinin hayat çizgimize farklı anlamları olan kompozisyonu vardır. Bu düşünceye hayat veren Yakın Doğu Üniversitesi’ni bir kez daha kutlarım.

BİR SANAT FESTİVALİ HAVASI VAR…

“Bir günde dokuz tane ayrı sergi bir sanat festivali havasında. Bir festivale gitseniz bu kadar eserler karşılaşmazsanız. Tek kelimeyle muhteşem” diyen Taçoy, “İnsanoğlu canlılar ölür ve onlar için belki hayat biter ama ondan sonra gelenlerin yaşattığı kültür ve sanat bu salonlarda devam eder. Dr. Suat Günsel’in yarattığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin duygusallığı içerisinde 15 bine aşkın her türlü tarzdan eserle bir serüveni yaşıyoruz. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kosova Sanatçısı Ethem Baymak’a, Litvanya, Belarus, Almanya, Kazakistan ve Türkiye Sanatçılarına Teşekkür Belgesi verildi. Kişisel sergisi açılan Kazakistanlı sanatçı Manatbek Amanbayev’e Gümüş Anahtar Onur Ödülü, Kişisel Sergisi açılan sanatçı Gökhan Onura’da, Alasya Ödüller kapsamında Baskı Resim sanatçılarına verilen Harezmi Ödülü takdim edildi ve büstü açıldı

Daha sonra beş karma ve dört kişisel serginden oluşan 9 ayrı serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergiler hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu ile diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda 31 Ekim 2019 tarihine kadar gezilebilecek.