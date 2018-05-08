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“Suya Düşen Damlalar” ebru sergisi açıldı

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“Suya Düşen Damlalar” ebru sergisi açıldı
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Milhan Lakadamyalı’nın “Suya Düşen Damlalar” adını verdiği ebru sergisi dün akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açıldı.
Serginin açılışına Başbakan Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman’ın yanı sıra bazı milletvekilleri de katıldı.
LAKADAMYALI

Milhan Lakadamyalı açılış öncesi yaptığı konuşmada, 2010 yılından beri ebru sanatına gönül verdiğini belirterek, topraktan gelenin tekrardan bitkiye dönüşümünü anlattı. 

Lakadamyalı, KKTC ve onunla ilgili özellikleri eserlerinde yansıttığını kaydetti. 
Lakadamyalı’nın konuşmasının ardından serginin açılışı yapıldı.
Sergi 12 Mayıs’a kadar AKM Küçük Salonda gezilebilecek.

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