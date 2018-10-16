Sükan'ın sergisi, YDÜ Sanat Merkezi’nde açılıyor

Ressam Feryal Sükan'a ait Retrospektif resim sergisi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında kurulan ve aynı anda dört serginin açılabileceği YDÜ Sanat Merkezi’nde bugün Başbakan Erhürman'ın katılımıyla açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde sanatsal üretim sürecini toplumun günlük yaşamının bir parçası haline getirmek ve izleyicisiyle bire bir buluşturma hedefiyle kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı hizmet vermeye başlayan dört galeriye sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi, kuratörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Erdoğan Ergün'ün üstlendiği, Feryal Sükan'a ait Retrospektif Resim Sergisi KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ın katılımıyla kapılarını açıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Binası’nda kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi, Feryal Sükan'ın eserlerinden oluşan ilk serginin açılışı Başbakan Tufan Erhürman'n katılımıyla bugün saat 19:00'da gerçekleştirilecek.

Sergi 16 Ekim-28 Ekim Tarihleri arasında saat 10:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi, ardından sırasıyla 29 Ekim 2018 tarihinde Mustafa Hastürk, 15 Kasım’da da Yakın Doğu Üniversitesi sanatçılarının karma sergisine ev sahipliği yapacak.

Dört adet sergi salonuna sahip Sanat Merkezi’nde, sadece resim değil, heykel, fotoğraf, plastik ve diğer sanat dallarına mensup sanatçıların da sergileri yer alacak. Aynı anda bir çok serginin açılabileceği Sanat Merkezi 4 farklı galeri mekanı ile hizmet veriyor. Dört kişisel veya karma serginin aynı anda açılabileceği fiziki bir yapıya sahip olan Sanat Merkezi 2 veya tek sergi kurgulayabilme hareketliliğine de sahip olacak.

Sanata, sanatçıya ve izleyiciye saygı ilkesiyle kurulan aynı zamanda Kıbrıs Türk Kültür ve sanat dünyasında öncü bir rol oynayacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi, her türlü sanat dalına kapılarını açan, sanatçıların ve sanatseverlerin bir araya geldikleri bir kültür merkezi olacak.

Merkez, yurtdışından ve Kıbrıs Türk sanat tarihinde yerini almış sanatçılar ile sanat dünyasında genç yeteneklerin sergilerinin sanatseverlerle buluşmalarını sağlarken, düzenlenecek kişisel ve karma sergilerle, özellikle genç sanatçılara verilecek destekle, ülkede bir sanat piyasasının oluşmasının da zemini oluşturulacak. Halkın sanat üretim sürecini bizzat yaşayarak kendi yaratıcı gücünü keşfetmesi sağlanacağı Sanat Merkezi ile sanata olan ilgi ve sevginin içselleştirilmesine de katkıda bulunulacak.