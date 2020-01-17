Suat Hocamızı tebrik etmekten yoruldum

Eroğlu, YDÜ’deki sergi açılışında Kurucu Rektör Suat Günsel’e espriyle takıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kıbrıslı Türk resim sanatçısı Serkan İlseven’e ait ve Kazakistanlı resim sanatçısı Zeynelkhan Mikhamedzhan’a ait iki ayrı kişisel resim sergisi, Üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu tarafından YDÜ’de açıldı

Kıbrıslı Türk resim sanatçısı Serkan İlseven ile Kazakistanlı resim sanatçısı Zeynelkhan Mikhamedzhan’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları iki ayrı kişisel resim sergisi 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Açılış konuşmasını yapan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ;

“1974’de savaştan hemen sonra, bir anne-baba iki çocuklarıyla birlikte güneyden kuzeye özgürlüğe doğru yola düşerler. Uzun ve zor bir yolculuk olacağı belliydi ve yakalanmamaları için kaçış gece olmalıydı. Epey yol alındıktan sonra sarp dağları aşmaya başladıkları bir anda yorgunluğun da etkisiyle anne dengesini kaybederek düşer ve orada hayatını kaybeder. Baba kararlıdır, yılmaz. Eşinin cansız bedeni ve çocuklarıyla birlikte dağları aşarak kuzeye geçmeyi başarır. Kaçış Baf’tandı, özgürlüğe doğru aşılan dağlar ise ailemizin soyadı oldu.” sözleriyle, Kıbrıslı Türk sanatçı Serkan İlseven’in “Escape From Baphos” adını verdiği sergideki eserlerin özgürlüğe bir kaçış hikayesi olduğunu ifade etti.

Şanlıdağ; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi başta olmak üzere, birçok önemli projeye imza atan ve hayatın her alanında tecrübeleriyle her daim yanımızda olan, önderlik eden, başta Suat Hocamız olmak üzere Günsel ailesinin herbir bireyine, tüm sanatçılarımıza, çalışanlarımıza, katılımınız için sizlere içtenlikle teşekkür eder, mutlu, huzurlu, sağlıklı ve sanat dolu bir yıl dilerim.” ifadelerini kullandı.

Kazakistanlı sanatçı Zeinekhan Mikhamejan ise; “Bu fırsatı sunduğu için Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e şükranlarımı ve saygılarımı sunmak isterim. Arkadaşımız ve ünlü sanatçımız Sembigali demişti ki buraya yetenekli sanatçılar gelir ancak üstün yetenekli olarak ayrılır. Burada bulunduktan sonra, bu atmosferde yaşadıktan sonra anlıyorum ki bu doğrudur” dedi.

Kıbrıslı Türk sanatçı Serkan İlseven de, sanatçıyı desteklemenin toplumun geleceğine yatırım yapmak olduğunu belirterek, sanata ve sanatçıya yatırım yapanlar ise toplumun ortak belleğine aidiyetine önem ve değer veren liderler olduğunun altını çizdi.

Sanatçı Serkan İlseven şöyle devam etti; “Sanat altyapısı olmayan bir toplum bilimle de gerçek anlamda tanışamaz. Yeni ve yaratıcı bilimsel buluşlar, derin sanatsal altyapısı olan toplumlarda olur. Günümüz dünyasında ki gelişmiş ülkelerin tamamında bunu görmek mümkündür. Sanat, bilimi, bilim ise teknolojiyi doğurur.”

Etkin ve yetkin sanat anlayışına ve uluslararası normları özümlemiş sanatçılara sahip olan ülkeler, dünyada seslerini duyurabilme gücüne de sahip olurlar.

Dış temaslarımızın durumunu da göz önüne aldığımızda Uluslararası düzeydeki sanatçıların ve uluslararası sanatsal faaliyetlerinin ne denli önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gerçeklik de şu günlerde Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile dile gelmektedir.” dedi

Serkan İlseven , bir sanatçının kolay yetişmediğini, sanatçı kimliğini kazanabilmek için yeteneğinin şart olduğunu ama yeterli olmadığına değinerek; “Zaman ayırmak çok çalışmak şart mıdır. Şarttır ama yeterli değildir.

Yenilikçi olmak bu konuda toplumun önünde koşmak hatta uçmak şart mıdır. Şarttır ama yeterli değildir. Hayal etmek hayalleri uğruna içte dışta savaş vermek şart mıdır. Şarttır abu da yeterli değildir. Kıbrıs Tarihini, Türk Tarihini ve kültürünü bilmek ve eserlerinde yapıtlarında bunu yaşatmak hatırlatmak gerekli midir. Gereklidir ama yeterli değildir. Toplumun aydınlık yüzü olmak ve her zaman toplumun kalbinde ve gönlünde yer almak şart mıdır. Kesinlikle Şarttır. Yani Sanatçı kimliği kazanabilmek zordur. Hatta Çok Zordur. Bu saydıklarımın 10 katı sevgili hocam Sn. Dr Suat Günsel’de mevcuttur. Bu yüzden en büyük sanatçı da o mudur. Evet odur. Buradan ayrılmadan önce sizden ricamdır. Bu binanın 9. katına bir çıkın ve çevrenize bakın ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Esas sanat eseri” diyerek sözlerine son verdi.

3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu da konuşmasında, dün olduğu gibi üniversitenin temeli atılırken yine Suat beyle beraber olduğunu, o günden beri üniversitedeki gelişmeleri görmekten her zaman gurur duyduğunu söyledi.

Eroğlu; “Öncesinde baktığımda bu alanın boş olduğunu bilmek ve şu an temeli atılmış yükselen binalar olması beni çok memnun ediyor. Şimdi de Modern Sanat Müzesi inşaatı devam ediyor bitmek üzere. Birçok eserin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sergilenmesi, sanatseverleri buluşturuyor olması Sayın Suat Günsel’in çok büyük bir başarısıdır. Ben uluslararası lisanın sanat olduğunu düşünenlerdenim. Dolayısıyla bu eserlerin sergilenmesi çok fazla önem verdiğim hususlardan bir tanesidir.” dedi.

Eroğlu, bir espriyle devam ederek; “Sayın hocamızı tebrik etmekten yoruldum çünkü her gün bir açılışta bir temel atmada buluşuyoruz ama bu tebrik onun hakkıdır” diyerek salonda bulunanlar tarafından alkış aldı.

Eroğlu tarafından Kazakistanlı sanatçı Zeynelkhan Mikhamedzhan’a Gümüş Anahtar onur ödülü, Kıbrıslı Tük sanatçı Serkan İlseven’e ise, Alasya ödülleri kapsamında resim sanatçılarına verilen FERGÂNİ ödülü takdim edildi.

Daha sonra yine sanatçı Serkan İlseven’in Kırgızistanlı Heykel Sanatçısı Talgat Duishebaev tarafından yapılan büstü, 3.Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in katılımlarıyla açıldı. Ardından sergi kurdeleleri kesildi. Sergiler 27 Ocak 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.