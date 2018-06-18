Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi, Radyo TV ve Sinema Bölümü tarafından çekilen “Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım Belgesi”nin KKTC Galası 20 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’de YDÜ Büyük Kütüphane Salon 4’te yapılacak.





YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, yapımcılığını ve genel yönetmenliğini Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın üstlendiği belgeselin Drama Yönetmenliğini Ömer Evre, Görüntü Yönetmenliği ise Zeyde Y. Örek gerçekleştirdi.



TOPRAK SERGEN, ÇETİN ÖZEN VE ÖZLEM ÖZKARAM TARAFINDAN SESLENDİRİLDİ



Tarihsel süreç içerisinde çekilen belgeselin canlandırma sahnelerinde profesyonel ve amatör birçok oyuncu yer alırken; seslendirmelerde ise ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Toprak Sergen, Çetin Özen ve Özlem Özkaram görev aldı.



Belgesel hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Fevzi Kasap; Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin hayatının babası Gazeteci Mehmet Remzi Okan ve “Söz” Gazetesi’nin tarihsel yaşanmışlıkları ile aktarıldığını belirterek, tarihe iz bırakacak bir belgesel hazırladıklarını belirtti.



Kasap, belgesel ile eş zamanlı açılacak fotoğraf sergisinde ise; Bedia Okan Göreli, Okan Ailesi ile Söz Gazetesi’ne ilişkin birçok önemli belge ve fotoğrafın sergileneceğini ifade etti.



Belgesel gösterimi ve serginin onur konukları arasında sanatçı Ayla Algan ve yönetmen Biket İlhan’ın da yer alacağı belirtilen açıklamada, tüm sanatseverlerin davetli olduğu bildirildi.



