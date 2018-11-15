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‘Sonbahar Tango Günleri’ başlıyor

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‘Sonbahar Tango Günleri’ başlıyor
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Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği, 16. yılında ‘Sexteto Maestros’ Tango Orkestrasını, ‘İstanbul Tango Akademi’ Dansçılarını ve Amerikalı dansçı Julian İngram’ı Kıbrıs’lı sanatseverlerle buluşturuyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, BRTK  işbirliği ve Telsim Vodafone Grup Şirketi’nin iletişim desteğiyle organize edilen etkinlikte,  Konserler ve gösteriler yanında, misafir dansçılar tarafından tangoyu denemek ve öğrenmek isteyen herkese 14 saatlik ücretsiz Tango eğitimi verilecek.

Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, konser ve gösteriler, yarın, saat 21:00’de Bedesten, 17 Kasım Cumartesi saat 20:00’de Bellapais Manastırı’nda yer alacak.

Ücretsiz Tango Dersleri ise, 16 Kasım Cuma günü Bedesten’de yapılacak. 16:30-18:00 arası başlangıç seviyesi için Tango dersi, 18:30-19:15 arasında da orta ve ileri seviye için Tango dersi verilecek.

 Detaylı program şöyle: 

 “17 Kasım Cumartesi / CASA DUENDE

11:00-12:30 Başlangıç Seviyesi için Tango Dersi

13:45-15:00 Başlangıç ve Orta Seviye için Tango Dersi

15:15-16:45 Başlangıç ve Orta Seviye için Tango Dersi

 18 Kasım Pazar / CASA DUENDE

11:00-12:30 Başlangıç Seviyesi için Tango Dersi

12:45-14:00 Başlangıç ve Orta Seviye için Tango Dersi

14:15-15:30 Başlangıç ve Orta Seviye için Tango Dersi

18:00-21:00 Julian Ingram gözetiminde Pratik

 Milonga Geceleri

16 Kasım Cuma, 21:00-24:30 / BEDESTEN - Lefkoşa

17 Kasım Cumartesi 23:00-0300 / Tango Cafe – Lefkoşa”

 Açıklamada, tüm etkinlikler için tangocyprus.com adresinden rezervasyon yapılabileceği ve 0542 8801888 numaralı telefondan bilgi alınabileceği belirtildi. 

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