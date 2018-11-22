Son 50 yılın en çok okunan 9 kitabı

Referanslarımda ‘’Tüm zamanların’’ ibaresi de bulunuyor ama bu biraz abartılı olabilir. Nitekim farklı kaynaklarda da bu çekinceden dolayı ‘’en azından son 50 yılda’’ gibi bir detay döşeli. Bu kitapları listelemenin avantajları ne olabilir peki? Dünyanın yönelimleri, ilgileri ve meraklarını öğrenmek açısından önemli bir kere. Belki etrafımızı, dış dünyayı anlamak ve irdelemek için de bu kitaplara şöyle bir göz atabiliriz. İşte en az son 50 yılda dünyada en çok okunan, satılan, yayımlanan 9 kitap!

1. Başkan Mao’dan Seçme Sözler (Mao Zedong)



Çin’in milyarlık nüfus oranı da belki bu kitabın bu listede yer almasını hızlandıran bir durumdur. Kitap, Çin Komünist Partisi’nin kurucusu Mao Zedong’un öğretilerinin ana hatlarını içerir: ‘’İnsanlar zorlama ile değil, ancak inandırma metodu ile ikna edilebilirler.’’

2. Harry Potter Serisi (J. K. Rowling)



İngiliz yazar J. K. Rowling’in yedi kitap halinde yazdığı ve çıktığı günden bu yana tüm dünyayı kasıp kavuran bir eser. Filmlerinin ayrı, kitaplarının ayrı bir tadı ve taraftarı var. Bildiğiniz üzere tüm seri boyunca iyi (Harry Potter) ile kötünün (Lord Voldemort) mücadelesi anlatılır. Açtığı çığırla edebiyat tarihine adeta hiç silinmeyecek bir damga vuran muazzam bir seri.

3. Yüzüklerin Efendisi Serisi (J. R. R. Tolkien)



İngiliz filolog, şair ve yazar J. R. R. Tolkien (1892 – 1973) tarafından yazılan ve günümüzde de sinemanın başat işlerinden biri haline gelen Yüzüklerin Efendisi serisi de dünya çapında rekor kıran bir diğer iş. Tolkien 1937’de ‘’Hobbit’’i yayımlar, bu aslında serinin de başlangıç kitabı olur. Kısa sürede popüler olan kitapta okurun karşısına o meşhur ‘’Orta Dünya’’ çıkar.

4. Simyacı (Paulo Coelho)



İspanya’dan Mısır Piramitlerine, hazinesini ve hakikatini aramaya koyulan bir çobanın öyküsü bu kitap. Masalsı ve felsefî yanı belki de en etkileyici özellikleri. Paulo Coelho bu kitabı yayımladıktan sonraki 6 sene içerisinde kitap kırk küsür ülkede yayımlanır ve otuza yakın dile çevrilir: ‘’Kendi kişisel menkıbesini gerçekleştirmek insanların biricik gerçek yükümlülüğüdür.’’

5. Da Vinci Şifresi (Dan Brown)



Eleştiride de övgüde de son sürat tepkiler alan yazarın bu kitabı satışa çıktığı ilk hafta büyük sükse yaparak zaten kendini belli eder. New York Times’ın çok satanlar listesine 1 numaradan girmeyi başarır. Bir profesörün bir cesedin detaylarını aralamaya çalışırken karşısına çıkan Da Vinci’nin Mona Lise tablosu bir sır taşır: “Bir sorunun doğru cevabı yoksa, tek bir dürüst yanıt vardır. Evet ile hayır arasındaki gri bölge. Sessizlik.”

6. Alacakaranlık Serisi (Stephenie Meyer)



Dram, fantazya, aşk, vampirler ve soluksuz maceralar… Stephenie Meyer’in yazdığı Alacakaranlık kitap serisi de beyaz perdeyle buluşan ve filmi ayrı, kitabı ayrı tutkunlarını kazanan işi. Dünya üzerinde kırka yakın dile çevrilen kitap serisi aynı yüksek başarılarını sinemada da yapmakta hiç mi hiç gecikmez.

7. Rüzgâr Gibi Geçti (Margaret Mitchell)



Amerikalı yazar Margaret Mitchell (1900 – 1949) elli seneye dahi varamayan ömründe yazdığı bu eseriyle ölümsüzlüğü kazanır. Kitap Amerikan İç Savaşı’nda geçer, savaşa maruz kalan insanların ayakta kalabilmelerini, aşklarını anlatır. Bu bakımdan romantizm içerir. Batı edebiyatının en önemli yapıtlarının başında gelir: ‘’Sana daha önce de söylediğim gibi, bu, toplumda tek affedilmeyen günahtır. Farklı olursan lanetlenirsin!’’

8. Düşün ve Zengin Ol (Napoleon Hill)



Amerikan yazar Napoleon Hill (1883 – 1970) bu eseriyle tüm zamanlara damga vuran bir iş ortaya çıkarır. Adının da verdiği ipucundan kitabın kişisel gelişim kitabı olduğunu anlayabiliriz. Ancak türün diğer örneklerinden hareketle bu kitabın neden bu kadar çok satıldığı ve okunduğunu merak ediyorsanız sizi kitabı almaya davet edebilirim: ‘’İnançla desteklenen arzunun gücüne inanıyorum.Çünkü bunun sıfırdan başlayan insanları güç ve zenginliğe götürdüğünü gördüm.’’

9. Anne Frank’in Hatıra Defteri (Anne Frank)



Anneliese “Anne” Marie Frank’in (1929 – 1945) bu kitabı iki yıl boyunca Hollanda’nın Nazilerce işgali sırasında ailesiyle birlikte saklanıyorken tuttuğu günlüğü içerir. 1942 ile 1944 arasını kapsayan günlük Kültür ve Bilim Bakanı Bolkestein’in Hollanda halkının Almanlardan gördüğü zulme şahitlik eden tüm belgelerin toplanıp yayınlanması gerektiğini söylemesi ile ortaya çıkar: ‘’Ölüler yaşayanlardan daha çok çiçek alır, çünkü pişmanlık minnetten daha güçlüdür.”