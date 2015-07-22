Somuncu Baba dev oyuncu kadrosuyla sinemada

Hacı Bayram Veli'nin hocası Şeyh Hamid-i Veli'nin hayatı, "Somuncu Baba Aşkın Sırrı" filmi dev oyuncu kadrosuyla beyaz perdeye taşındı.

Anadolu Coğrafyasının yetiştirdiği erenlerden biri olan ve fikirleriyle Selçukludan Osmanlıya adeta köprü oluşturan Somuncu Babanın hayatı Aksaray Belediyesinin öncülüğündeki dev bir yapımla beyazperdeye taşındı.

Aksarayın Zinciriye Medresesinde çekimlerine başlanan, yönetmenliğini Kürşat Kizbazın yaptığı Aşkın Sırrı Somuncu Baba isimli filmin çekimleri tamamlandı.

OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Filmin oyuncu kadrosunda Furkan Palalı, Altan Gördüm, Kurtlar Vadisi filminden Memati karakteriyle tanınan Gürkan Uygun, yine aynı dizide Ömer Baba karakteriyle özdeşleşen Emin Olcay, Kenan Bal, Haldun Boysan, Altan Akışık, Suna Selen, Saruhan Hünel, Serdar Yeğin, Yunus Emre Yıldırımer ve Fırat Tanış gibi daha bir çok ünlü oyuncu rol aldılar.

AKSARAY BELEDİYESİNİN DESTEĞİ BÜYÜK

Genç bir dervişin ilahi aşkı arayışı ve bu uğurdaki vermiş olduğu mücadelesi anlatıldığı film Aksaray Belediyesine ait Zinciriye Medresesinde başlayıp, Selime yöresinde, Güzelyurt ve Hasan Dağında farklı noktalarından sahneye taşındı. Film bu yılın sonunda vizyona girmeye hazırlanıyor.

Yönetmen Kizbaz, yaptığı açıklamada, Türk sinemasında yapılmayan bir çalışmayı yapıyoruz. Hiç unutulmayacak olan Somuncu Babanın hayatını konu alan filmi yapmaktayız. Bu film, Aksaraya geldiğim günden beri şekillenen bir proje oldu. Bu güzel şehrin değerli insanı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgıya çok teşekkür ederim. Başkanımızın desteğiyle filmimiz önce Türkiye, sonra da dünyaya yayılacak olan bir sinema filmi olacaktır. Üç etaptan oluşacak olan filmimizin çekimlerine 15 Aralıkta başlamıştık. 23 ayrı noktada çekim yapmayı planlamıştık. Geçtiğimiz günlerde filmin son bölümlerinin çekimleriyle filmimizi başarıyla tamamladık dedi.

Fatih Sultan Mehmete kadar uzanan bir düşünce silsilesinin başlangıcı Somuncu Babanın hayatını filme taşımanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kizbaz, Somuncu Baba, Anadolunun farklı coğrafyalarında çok fazla ele alınmış, sevilmiş bir velidir. Böylesine önemli bir şahsiyetin hayatını, felsefesini, düşünce iklimini ve mana alimini anlatmaya çalışmak, bizim asli görevimiz ve inancımızdır. Bugün hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz şeklinde konuştu.

Kizbaz, filmin yıl sonuna doğru vizyona gireceğini de müjdeleyerek, Umut ediyoruz ki 2015 yılına damgasını vuracak büyük bir film olacak. diyerek sözlerini tamamladı.

ŞEHRİN TANITIMINDA BÜYÜK ROL OYNAYACAK

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise Aşkın Sırrı Somuncu Baba filmini, yönetmen Kürşat Kizbaz ve ekibi tarafından tamamlandı. Bizlerin Somuncu Baba filmine olan hassasiyeti ortada. Bu filmin Aksarayımızın tanıtımına katkıda bulunacağına inanıyorum. Filmin çekimlerinin tamamının Aksarayda gerçekleştirilmiş olması, şehrimizin tanıtımında büyük rol oynayacak. Bu filmle birlikte hem evliyalar şehri Aksarayımızı hem de Somuncu Babayı en iyi şekilde tanıtma imknı bulmuş olacağız.

ÇEKİMLER 23 AYRI TARİHİ VE TURİSTİK MEKANDA YAPILDI

Somuncu Baba olarak bilinen Şeyh Hamid-i Velinin 13üncü yüzyılda Aksarayda geçen yıllarını konu alan filmin çekimleri, Ihlara Vadisi, Hasan Dağı, Güzelyurt başta olmak üzere 23 ayrı tarihi ve turistik mekanda yapıldı. Filmin senaryosu, Aksaraylı Yazar Mahmut Ulunun Somuncu Baba Aşkın Sırrı romanından uyarlandı.

SOMUNCU BABAYI OYNAMANIN AĞIRLIĞI

4 mevsim çekimler yapılan ve yaklaşık bir yıl süren filmde, Somuncu Baba karakterini oyuncu Furkan Palalı canlandırdı.

Başrol oyuncusu Furkan Palalı ise Somuncu Baba karakterini oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu anlattı.

Somuncu Babayı oynamanın zor bir iş olduğunu dile getiren Palalı, O dönemleri yaşamak ve hissetmek, dönemin en önemli fikir adamlarından birisini canlandırmak çok keyifli, aynı zamanda da ciddi bir çalışma istiyor. Filminde Somuncu Babayı canlandırmak benim için gurur kaynağıdır şeklinde konuştu.

Kaynak : Haber7