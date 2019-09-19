Sokrate’in Son Gecesi” ayakta alkışlandı

Tiyatro Festivali’nde sahnelenen “Sokrate’in Son Gecesi” oyunu, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve bu yıl “Çık elimden mel’un leke!” sloganıyla 17’ncisi düzenlenen Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde önceki gün YDÜ AKKM’de Tiyatro Üçartıbir tarafından “Sokrate’in Son Gecesi” oyunu sahnelendi.

Oyuna sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Bulgar yazar Stefan Tsanev tarafından yazılan, Mehmet Atay tarafından yönetilen iki perdelik oyunda Mehmet Atay, Oktay Dal ve Hülya Dizmen rol alırken oyunda ölüm cezasına çarptırılan filozof Sokrates ile son gecesinde onu bekleyen gardiyanın hala daha günümüz dünyasında güncelliğini taşıyan devlet, iktidar, azınlık-çoğunluk ilişkisi, halk,demokrasi, monarşi ve özgürlük gibi kavramları tartışması öne çıkıyor.

Oyunda eşini kurtarmak için cezaevine gelen Sokrates’in karısı Ksantipi karakteri üzerinden de kadın-erkek eşitliği, savaşların saçmalığı(gereksizliği)-barışın önemi gibi kavramlar sahneden seyirciye yansıdı.

Festivalde Tiyatro Üçartıbir oyuncuları performansları ile büyük beğeni kazanırken oyuncular oyun sonrasında ayakta alkışlandı.

LBT oyuncusu İzel Seylani oyun sonrasında oyunun yönetmeni Mehmet Atay’a festival plaketini takdim ederek festivale katılımlarından dolayı tüm ekibe teşekkür etti.

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali bu akşam YDÜ AKKM’de saat 20:30’da Tiyatrops’un sahneleyeceği “Yorgun Cümleler Günlüğü” oyunu ile devam edecek.

Nefrin Tokyay’ın yönettiği tek perdelik oyunda ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu tek başına sahne alıyor.

Bu yıl 4 çocuk oyunun yer aldığı festivalde 21 Eylül Cumartesi saat 14:00 ve 16:00’da ise Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun sunacağı “Yeni Dünya-Bir Uzay Macerası” adlı çocuk oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir