banner107
Attack yaptılar
Attack yaptılar
21 0
Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor
Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor
41 0
Metehan’da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
Metehan’da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
280 0
Otel inşasında karkas çöktü
Otel inşasında karkas çöktü
51 0
Baf canı için kazandı
Baf canı için kazandı
90 0
2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor
2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor
39 0
Objektifimizden yansıyanlar
Objektifimizden yansıyanlar
64 0
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
48 0
banner82
banner147

Sokakta sanat var

banner27

Gazimağusa Belediyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü çerçevesinde bu yıl 2’ncisini düzenlediği “Sokakta sanat var, sanata dokunuyorum” etkinliğini Cuma günü Suriçi’nde gerçekleştiriyor.

Sokakta sanat var
banner137

 
Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlik, 17.30’da Zafer Anıtı Çemberi’nden kortej yürüyüşü ile başlayacak. Namık Kemal Meydanı ve yan yollarda 19.30’a kadar sürecek etkinlikte, doğal ve akustik ortamlarda sanatçılar bir araya gelecek.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.