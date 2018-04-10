Sokakta sanat var

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlik, 17.30’da Zafer Anıtı Çemberi’nden kortej yürüyüşü ile başlayacak. Namık Kemal Meydanı ve yan yollarda 19.30’a kadar sürecek etkinlikte, doğal ve akustik ortamlarda sanatçılar bir araya gelecek.
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