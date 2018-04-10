Gazimağusa Belediyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü çerçevesinde bu yıl 2’ncisini düzenlediği “Sokakta sanat var, sanata dokunuyorum” etkinliğini Cuma günü Suriçi’nde gerçekleştiriyor.



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlik, 17.30’da Zafer Anıtı Çemberi’nden kortej yürüyüşü ile başlayacak. Namık Kemal Meydanı ve yan yollarda 19.30’a kadar sürecek etkinlikte, doğal ve akustik ortamlarda sanatçılar bir araya gelecek.