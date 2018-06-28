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Sivas Madımak’ta ölenler için etkinlik düzenliyor

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KKTC Alevi Kültür Merkezi, 25 yıl önce Sivas Madımak’ta ölenler için 3 Temmuz Salı günü etkinlik düzenliyor.

Sivas Madımak’ta ölenler için etkinlik düzenliyor
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KKTC Alevi Kültür Merkez’inden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak etkinlik saat 20.00’de başlayacak. 

Açıklamada, 2 Temmuz 1993’ün, bir katliam tarihi olarak hafızalara kazındığı belirterek, o gün, Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak için Sivas'a giden aydın ve sanatçılardan 33'ünün, kaldıkları otelin yakılması sonucu hayatını kaybettiği, olayda iki otel görevlisi ve iki saldırganın da öldüğü anımsatıldı. 

Açıklamada ayrıca, etkinliğe tüm halk davet edildi.

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