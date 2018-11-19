Sinemaseverler ‘‘Her Şey Seninle Güzel’’ filmini Hazar Ergüçlü’yle izledi

“Her Şey Seninle Güzel” filminin Kıbrıs Özel Gala’sı başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü’nün katılımı ile 17 Kasım Cumartesi akşamı Ortaköy Lemar Cineplex’te gerçekleşti.

LuckyRed/ Shebnem Askin yapımcılığında, yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği başrollerini Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum’un paylaştığı 2018 yılının en iyi romantik komedi filmleri arasında gösterilen ‘Her Şey Seninle Güzel’ filminin Kıbrıs özel galası geçtiğimiz akşam Ortaköy Lemar Cineplex’te düzenlendi. Galaya katılanlar arasında KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ve eşi, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar eşi ve kızları ile, Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı Sibel Siber de eşi ile birlikte katıldı. Siyaset ve iş dünyasının yanısıra birçok sinemaseverde galaya yoğun ilgi gösterdi.

Hazar Ergüçlü’nün katılımı ile gerçekleşen galada büyük küçük birçok izleyici merakla bekledikleri ‘Her Şey Seninle Güzel’ filmini izlemek için yerini alırken, galaya katılan konuklar ile birebir ilgilenen Hazar Ergüçlü, fotoğraf çektirmek isteyen sevenleri ile bol bol anı fotoğrafı çektirdi.

Başarılı oyuncu film gösteriminden önce basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Unutulamayan bir aşk hikayesinin anlatıldığı filminde Ergüçlü, canlandırdığı Melissa karakterinin sımsıcak, kıpır kıpır hallerinden bahsederken sinemaseverleri ilham verici, enerjisi yüksek olan romantik bir film beklediğini sözlerine ekledi ve herkese iyi seyirler diledi.

Yeni sezonun en favori filmlerinden olan ‘Her Şey Seninle Güzel’ filminde görüntü yönetmenliğini Feza Çaldıran üstlenirken filmin senaryosunu ise İlksen Başarır ve Gökhan Horzum tarafından kaleme alındı.