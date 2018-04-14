“Şiir Saklayan Çocuk” seyirciyle buluştu

Mügen Terzioğlu’nun yazıp yönetmenliğini yaptığı kız çocukları ve annelere uygulanan baskıyı konu alan ‘Şiir Saklayan Çocuk’ isimli kısa film prömier gösterimi AKM’de yapıldı

Mustafa ERKAN

Erkek egemen ailelerde kız çocukları ve annelere uygulanan baskı , şiddet ile oluşan korku ve buna karşı mücadele gücünün yüksek tutulması gerektiğine vurgu yapan bir çalışma. Filmi yazan ve yönetmenliğini yapan Mügen Terzioğlu’nun ‘Şiir Saklayan Çocuk’, Verba Film yapımı kısa film prömier gösterimi 10 Nisan 2018, Salı akşamı Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Lefkoşa’da gerçekleşti. Sponsorluğunu Creditwest Bank’ın üstlendiği kısa filmde Hande Alpay, Tülin Özen, Tansu Biçer, Faize Özdemirciler, Ertu Üzmez, Elvan Efekan, Nehir Tekgüç, Mustafa Enes Demirer yer alan oyuncular oldu.Büyük beğeniyle izlenen kısa film ardından bir de panel düzenlendi.

Panel katılımcıları : "Şiddetin Gölgesindeki Hayatlarımız"

Yrd. Doç. Dr. Asuman Bolkan - Kıbrıs İlim Üniverstiesi- Moderatör

Av.Faika Deniz Paşa - Mülteci Hakları Derneği Legal Advisor

Pınar Piro- Kadın Eğitimi Kolektifi

Çiçek Tahaoğlu: Araştırmacı-Gazetecı

Filmin Konusu : Çocuklarını zor şartlarda büyüten, erkek egemen 5 çocuklu bir ailenin 12 yasındaki küçük kızının annesinin, kızkardeşlerinin ve kendinin uğradığı haksızlıklara karşı duygularını ifade etmek icin verdiği içsel mücadele. Okulda ezberlediği şiirin hayatındaki olaylara bakışını değiştirmesini, kendiyle verdiği mücadelenin annesi ve ablasının desteğiyle yeniden keşfettiği iç gücünü bularak korkularının üzerine gitme cesaretini toplar.

Saçlarını taramakta direnen ve kara saçlarında kimselerin göremediği hayatının şiirlerini saklayan, kendine yarattığı dünyası ve tek korunaklı yer olduğunu düşündüğü “yatağının altı”nda kara saçlarının dalgalarına sakladığı şiirleri biriktiren küçük kızın hikayesidir.