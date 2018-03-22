Şiir dolu iki gün

Gazimağusa Belediyesi’nin Dünya Şiir Günü nedeniyle düzenlediği Gazimağusa Uluslararası Şiir Günleri’nin ilk programı dün başladı

Gazimağusa Belediyesi’nin 21 Mart Dünya Şiir Günü nedeniyle bu yıl 3.’sünü organize ettiği Gazimağusa Uluslararası Şiir Günleri’nin ilk programı dün saat 10:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapıldı. Ülkemizden ve yurt dışından şairlerin katıldığı etkinliğin ilk günü Gazimağusa bölgesindeki lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapılırken, ikinci gün programı bugün saat 10:30’da DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salon’unda yapılacak.

Projenin sahibi olarak Şair Beste Sakallı’nın koordinatörlüğünü yaptığı 3. Gazimağusa Uluslararası Şiir Günleri’nin ilk gününde, ülkemizin şairlerinden Ayşen Dağlı, Bedia Balses, Şirin Zaferyıldızı, Ulus Irkad, Bülent Fevzioğlu, Dervişe Kutlu, Arif Albayrak, Türkiye’den Ahmet Telli ve Almanya’dan Annette Gonserowski, İtalya’dan Luca Benassi ve Makedonya’dan Gjoko Zdraveski şiirlerini öğrenciler için okudu. DAÜ Müzik Bölümü Öğrencisi Deniz Amcazade de piyano dinletisi sundu.

Yurt dışından gelen şairler ayrıca etkinliğin ardından Gazimağusa Belediyesi’ni de ziyaret ederek Başkan İsmail Arter’e vekalet eden Asbaşkan İbrahim Uysal ile görüştü. Asbaşkan İbrahim Uysal, tüm sanatçılara etkinliği katıldıkları için teşekkür ederek, belediye olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceklerini, bir milletin sanatsız yaşayamayacağını ve sanatsız bir kentin düşünülemeyeceğini belirtti.

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Şair Beste Sakallı, 21 Mart Dünya Şiir Günü’nü bu yıl 3.’sünü düzenledikleri Gazimağusa Uluslararası Şiir Günleri etkinliği ile kutladıklarını, ilk etkinliğe ülkemizin seçkin şairlerinin yanında Türkiye, İtalya Almanya ve Makedonya’dan şairlerin katıldığını söyledi.

Bedia Balses