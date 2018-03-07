“Sevdamız İskele” temalı fotoğraf yarışmasına kayıtlar sürüyor

9. Kültür Sanat Günleri kapsamında bu yıl ilki gerçekleştirilecek “Sevdamız İskele” fotoğraf yarışmasında İskele Merkez ve köylerini anlatan en iyi kareyi yakalamak hedefleniyor

İskele Belediyesi sınırları içerisinde, İskele Merkez ve köylerini anlatan en iyi kareyi yakalamak için bu yıl ilk kez düzenlenecek “Sevdamız İskele” temalı fotoğraf yarışmasına kayıtlar devam ediyor.



9. Kültür Sanat Günleri kapsamında bu yıl ilki gerçekleştirilecek “Sevdamız İskele” fotoğraf yarışması KKTC’deki tüm amatör ve profesyonel herkese açık olacak.



İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yarışma sonucunda jürinin belirleyeceği 3 kişiye çalışma ödülü altında her birine 2 bin TL’lik ödül, sergilenmeye layık görülenlerin içerisinden seçilen fotoğraflara da çeşitli ödüller verilecek.



Yarışmaya başvurular için son gün 22 Mart Perşembe.



AMATÖR VEYA PROFESYONEL ŞARTI YOK



Toplam 6 bin TL ödüllü fotoğraf yarışmasında amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, İskele ve köylerinde çekilmiş renkli veya siyah-beyaz bir fotoğrafla en iyi görüntü ve kompozisyonu yakalamaya çalışacak.



Yarışmacıların en az 3, en fazla 5 Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile katılabileceği fotoğraf yarışmasında çalışma ödülüne layık görülen fotoğrafçılar, 23 Mart Cuma günü açıklanacak.



Sonuçlar İskele Belediyesi’nin web sitesi www.iskelebelediyesi.com ile resmi Facebook hesabı www.facebook.com/iskele.belediye/ adreslerinden duyurulacak; yarışma sonuçları ayrıca katılımcıların tümüne e-posta ile bildirilecek.



Kazananlar ödüllerini 24 Mart Cumartesi saat 20.00’de İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek sergi ve ödül töreninde alacak.



Yalnızca elden başvuruların kabul edildiği yarışmanın katılım şartlarına ve başvuru formuna internet ortamından da ulaşılabiliyor.



www.iskelebelediyesi.com adresinden elde edilerek doldurulan formlar katılım şartlarına uygun bir şekilde elden İskele Belediyesi’ne teslim edilecek.



Yarışma katılım şartlarıyla ilgili 444 21 22 / 0548 810 11 25 numaralı telefonlardan da bilgi alınabilecek.