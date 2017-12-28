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“Sesini Yükselt, Haklarını Savun”

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Naci Talat Vakfı ve IKME Sosyo-Politik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından ”Kıbrıslı Sivil Toplum Harekette” programı kapsamında finanse edilen ”Sesini Yükselt, Haklarını Savun” projesinin kapanış etkinliği ve “Good to Know” belgeselinin gösterimi yarın Naci Talat Vakfı’nda. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, etkinlik saat 16.30 başlayacak. Açıklamada, gösterimi gerçekleştirilecek ”Good to Know” adlı belgeselin; gazeteciler, sivil toplum temsilcileri ve akademisyenlerin katkılarıyla barış gazeteciliği, medya etiği ve bilgiye erişim konularına mercek tutarak, durum tespiti yapmayı amaçladığı belirtildi.

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“Sesini Yükselt, Haklarını Savun”
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Açıklamada, gösterimi gerçekleştirilecek ”Good to Know” adlı belgeselin; gazeteciler, sivil toplum temsilcileri ve akademisyenlerin katkılarıyla barış gazeteciliği, medya etiği ve bilgiye erişim konularına mercek tutarak, durum tespiti yapmayı amaçladığı belirtildi.

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