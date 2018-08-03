Sergili açılış

ARUCAD’ın Lefkoşa’da yeni iletişim ofisi ve etkinlik mekânı Art Space, Tim Brennan’ın Yeni + Orijinal Eserler sergisinde açıldı

Kıbrıs’ın ilk ve tek sanat-tasarım-iletişim odaklı Üniversitesi ARUCAD’ın yeni iletişim ofisi ve etkinlik mekânı ARUCAD Art Space, önceki akşam Lefkoşa Müftü Raci Sokak’ta Manchester Sanat Okulu Sanat Profesörü Tim Brennan’ın sergisiyle kapılarını sanatseverlere açtı.

Oldukça yoğun bir katılımın olduğu açılışta Arkın Group Direktörü Erbil Arkın ve oğlu Sinan Arkın, birçok değerli sanatçı ile konuklar yer aldı.

Ülkemizde kültür yatırımlarına Art Space ile devam eden ARUCAD,yıl boyunca sergilerin, söyleşilerin, video eserlerinin gösteriminin ve ARUCAD’ın atölyelerinde üretilen ürünlerin sergileneceği etkinlik mekânı ile sanatın farklı disiplinlerine özel alanlar sunmayı amaçlıyor. Art Space, aynı zamanda Üniversite’nin bölgedeki iletişim ofisi olarak da kullanılacak.

1-21 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek Yeni + Orijinal Eserler sergisinde Brennan, sanatçı retrospektifini yeniden oluşturmak için vishaiku olarak adlandırdığı uygulamayla kendi haikularını, şiirlerini, imge üretimi ve arşiv belgelerini bir araya getiriyor.

Bu çalışmaların 80'den fazlası bizi kadim zamanları, tarihi, siyaseti, sanatı, seyahat etmeyi, ritüeli, uzam ve mekânı tutarlı ve özlü bir biçimde sorgulamaya davet ediyor.

Bu sergi, sanatçının uluslararası gelişime açık bir tur olarak planladığı etkinliğin ilk sergisidir. Bir dizi vishaiku kartpostalından oluşan ve Heather Yeung’un eleştirel makalesini de içeren özgün sanatçı nüshaları sergide tamamlayıcı bir unsur olarak yer alıyor.