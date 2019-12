Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni yıl konseri, izleyenleri mest etti

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni yıl konseri önceki akşam yapıldı.

Konserde, Klasik Batı Müziği ile Türk Halk Müziği’ni sentezleyerek kendine has bir stil yaratan Serenad Bağcan da solist olarak sahne aldı.

Bağcan, sözleri Kıbrıs anonim olan Sıla 4’ün en popüler parçalarından “Köprüden Geçemedim”i de seslendirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan ve orkestra düzenlemesini Şef Ali Hoca’nın yaptığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konseri Özel Programı’na sanatseverler yoğun ilgi gösterirken, konseri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı da izledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı, konser sonunda kulise giderek, Şef Ali Hoca, Serenad Bağcan ve CSO sanatçılarını kutladı.

Raif Denktaş, Aydın Kalfaoğlu, Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy’dan oluşan Sıla 4, Köprüden Geçemedim eserini ilk kez 1973 yılında BRT stüdyolarında seslendirmişti. Grubun en popüler parçalarından biri olan Köprü, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de de farklı sanatçıların albümlerinde de yer almış, parçanın ilk senfonik düzenlemesi ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 16 Nisan 2109’daki SILA 4 konserinde grubun hayattaki iki sanatçısı Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy tarafından seslendirilmişti.

Serenad Bağcan’ın solist olarak yer aldığı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkesrası’nın yeni yıl özel konserinde Chitarra Romana, Ochi Chernye, Perfidia, Sway, Historia de un amor, Pamuk İpliği, Amado mio, MEDLEY (Cielito lindo - Besame mucho - Summertime - Amor, amor), Hasta Siempre, Moliendo cafe, Misirlou, Al Yüreğim Sende Kalsın, Köprüden Geçemedim, Those were the days, El Porompompero eserleri seslendirildi.