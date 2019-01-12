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Senfoni Orkestrası’ndan 2 perdelik Aşk İksiri

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KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve konuk sanatçılar tarafından sahnelenen Gaetano Donizetti’nin 2 perdelik Aşk İksiri, büyük beğeni topladı

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Senfoni Orkestrası’ndan 2 perdelik Aşk İksiri
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 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sahnelediği, Gaetano Donizetti’nin 2 perdelik Aşk İksiri (L’ELISIR D’AMORE) operasını dinledi. 

YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 20:00’de sahnelenen operada, Şef Ali Hoca, Rejisör Figen Ayhan Karakelle, Soprano Sermin Dikmen Töre, Tenor Barış Yanç, Bariton Arda Aktar ve Tuğrul Enver Töre ve Mezzo Soprano Hatice Zeliha Kökçek yer aldı. 


Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, opera sonrası yaptığı konuşmada, ülkede zor günlerden geçilmesine rağmen her şeyin kötüye gitmediğini, ülkede güzel şeyler de olduğunu kaydetti. 
Cumhurbaşkanı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve konuk sanatçılar tarafından sahnelenen, Gaetano Donizetti’nin 2 perdelik Aşk İksiri’nin, ülkede yaşanan güzelliklere örnek olduğunu belirtti. 


Belediye başkanlığı görevinde bulunduğu yıllardan beri kültür-sanata önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 3. yılına giren KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın opera sahnelemesinin gurur verici olduğunu söyledi. 


Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendisinin Lefkoşa Türk Belediye Başkanı olduğu dönemde kurulan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun her oyununu izlerken duyduğu heyecan gibi, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın da gelişmesinden heyecan duyduğunun altını çizdi.


Konuşmasında, Atatürk’ün "Efendiler… Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz; fakat, sanatçı olamazsınız” sözüne atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, Atatürk’ün bu sözünün ifade ettiği anlamı ve değerin bilinmesi ve sanatçılara sahip çıkılması temennisinde bulundu.

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