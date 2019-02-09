banner255
Tartışma yaratan tüzük
Tartışma yaratan tüzük
5 0
Bu yıl son 118 yılın en yağışlı dördüncü yılı
Bu yıl son 118 yılın en yağışlı dördüncü yılı
15 0
 
Uçak biletleri Nisan’da ucuzlayacak
Uçak biletleri Nisan’da ucuzlayacak
5 0
Aklınızı başınızdan alacak Stephen King Uyarlamaları
Aklınızı başınızdan alacak Stephen King Uyarlamaları
29 0
Böyle duyarsızca pak yapılamaz
Böyle duyarsızca pak yapılamaz
275 0
Soylu, Lefkoşa’yı gezdi
Soylu, Lefkoşa’yı gezdi
40 0
Kış Kupası heyecan İnönü'de sürecek
Kış Kupası heyecan İnönü'de sürecek
17 0
banner82

Senfoni Orkestrası beğeni topladı

banner27

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde önceki gece konser verdi.

Senfoni Orkestrası beğeni topladı
banner215

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile eşi Meral Akıncı’nın da dinlediği “Kış Konseri”nde Ali Hoca’nın ‘Kızkumu’ Klarnet Konçertosu ve Ludwig van Beethoven’ın 2. Senfoni’si icra edildi.
Konserde, Şef Murat Menket ve Solist Klarnet Gültekin Ulutaş da sahne aldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.