“Sedirin Gölgesinde” San Mauro Torinese Uluslararası Film Festivali’nde yarı finalist seçildi.

Kıbrıslı Türklerin göç hikayesini konu alan “Sedirin Gölgesinde” (In The Shadow of Cedar) adlı kısa film, 23-25 Mayıs tarihleri arasında İtalya’nın Piyemonte bölgesinin başkenti Torino’da gerçekleşecek olan San Mauro Torinese Uluslararası Film Festivali’nde yarı finalist seçildi.









Gobetti Sinema Salonu’nda yer alacak olan festival, ArtInMovimento adlı bir organizasyon tarafından her yıl düzenleniyor. Festival, uluslararası sinemanın Torino kentinin dışına yayılmasını, aynı zamanda farklı kültürleri bir araya getirmeyi hedefliyor.



Kıbrıs Türklerinin çaresizlik göçlerini anlatan ve göçlerin 100. yıldönümü olması nedeniyle tüm Kıbrıslı Türk ailelere ithaf edilen filmin başrollerinde Şafak Yolcu, Sıtkiye Sevgüm, Batuhan Nihat Cerit ve Nehir Hasipoğlu yer alıyor.



Müge Günay’ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmin senaryosunu yazar Şafak Yolcu, sanat yönetmenliğini Gülgin Altuğ, görüntü yönetmenliğini Mert Can Mavi, yapım amirliğini Vedat Kılıç, 1. yönetmen yardımcılığı görevini Ozan Kadılar üstlendi.



NİSAN’DA YENİ FİLM...



Geçen yıl da birçok ülkede gösterime seçilen, Türkiye’den ödülle dönen ve Fildişi Sahili'nin en büyük şehri Abidjan'da gerçekleşen Bushman Film Festivali’nde yarı finalist olan “Sedirin Gölgesinde” filminin yönetmeni Müge Günay, filmin yurtdışında seçkiler kazanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, Nisan ayında çekmeyi planladığı filmin de başarılara imza atması için aynı hassasiyetle çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.