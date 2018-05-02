banner107
Müthiş maçta son gülen Real
Müthiş maçta son gülen Real
27 0
Gözler play off ve play outa çevrildi
Gözler play off ve play outa çevrildi
321 1
Duygulandıran belgesel
Duygulandıran belgesel
58 0
Magandalara tokat gibi ceza
Magandalara tokat gibi ceza
568 0
Kiralık araç cayır cayır yandı
Kiralık araç cayır cayır yandı
262 0
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
215 0
Nisan Şakası nefes kesti
Nisan Şakası nefes kesti
36 0
Ömür Gedik coşkusu
Ömür Gedik coşkusu
206 0
banner82
banner147

SAYTEV'den Bandabulya Sahnesi'ne kitap bağışı

banner27

SAYTEV'den Bandabulya Sahnesi'ne kitap bağışı
banner137

Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) Bandabulya Sahnesi bünyesindeki kütüphaneye 300’e yakın kitap bağışladı.

Lefkoşa Belediyesi tarafından şubat ayında açılan Bandabulya Sahnesi’nin, Lefkoşa şehrine özellikle de Surlariçi bölgesine, kültürel ve sosyal anlamda değer katması hedefleniyor.

Lefkoşa Belediyesi Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel ile birlikte çalışan SAYTEV Vakfı, bağışın belirli dönemlerde devam edeceği konusunda fikir birliğine vardı.

Vakıf Koordinatörü Şahap Aşıkoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kütüphanenin daha etkin ve fonksiyonel bir duruma getirilmesi için de gereken çalışmaların yapılacağı konusunda görüş ortaya konulduğu kaydedildi.

Bandabuliya Sahnesi’ne yaptıkları katkılar hakkında değerlendirme yapan SAYTEV Yönetim Kurulu Üyesi Münevver Saydam hayallerinin burada bitmemesi gerektiğini, bu projeyi daha da geliştirip, Lefkoşa’yı daha yaşanır bir hale çevirmenin Lefkoşa’da yaşayan herkesin görevi olduğunun altını çizdi.

Münevver Saydam ayrıca sahne için katkı koyan tüm belediye çalışanlarına ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçılarına teşekkür etti.

Münevver Saydam geçtiğimiz hafta da Karpaz İlkokulu’na yaptıkları kitap yardımı da dahil şu ana kadar çocuklar için 4 kütüphane kurduklarını ve 3 kütüphaneye de destek verdiklerini belirti.

Bu projenin devam edeceğini de kaydeden Saydam yakın zamanda Dipkarpaz köyünde bir çalışma başlatacaklarını söyledi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.