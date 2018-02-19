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Şarkılar, Priştine halkı içindi

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Beyarmudu Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Kosova’da sahneye çıktı

Şarkılar, Priştine halkı içindi
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Beyarmudu Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Kosova Cumhuriyeti 10. Bağımsızlık yıl dönümü vesilesiyle, Priştine’de, Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği ile Gerçek Kültür Sanat ve Spor Derneği ile birlikte ortaklaşa konser düzenlendi.
Gerçek Kültür Sanat ve Spor Derneği’nde önceki Cuma günü düzenlenen konserde, koro şefliğini Sevim Baki Bırveniku’nun yaptığı Kosova’nın Sesi Kadınlar Korosu ile Ersin Tünay şefliğinde Beyarmudu Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu eserlerini Priştine halkı için seslendirdiler.

Konsere Kosova Meclis Başkan Vekili Müferra Şinik de katıldı.
Beyarmudu Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Ersin Tünay, Kosova’nın bağımsızlığının onuncu yılı vesilesiyle Priştine halkına konser vermekten duyduğu mutluluğu ifade etti. 

Bu arada Koro önceki akşam da Prizren'de konser verdi.

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