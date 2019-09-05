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Şarkılar Nefes içindi

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Girne Belediyesi 9. Kültür Sanat Günleri kapsamında sahne alan Kıbrıslı sanatçılar, şarkılarını minik Nefes için söyledi

Şarkılar Nefes içindi
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Girne Belediyesi 9. Kültür Sanat Günleri kapsamında Kıbrıslı sanatçılar, “A Night in Kyrenia with Todds and Friends” isimli gecede bir araya geldi. 
Girne Amfi Tiyatro’da  gerçekleşen gecede sahneye çıkan Süleyman Akosman’a; bass gitarda Cahit Kutrafalı, piyano ve klavyede Hüseyin Kırmızı, gitar ve klavyede Emre Yazgın, davulda Fuat Kutrafalı ve gitarda İnanç Erşen eşlik etti. Gecede ayrıca Fikri Karayel, Eril Cambaz, Yağmur Özerem ve Ezgi Akgürgen ile düetler yapıldı. Gitar virtüözü Okan Ersan’ın da yer aldığı gecede, Çelist Gürhan Nuray ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri Nihat Ağdaç, Miray Çakır ve Sinem Sadrazam da sahnede yerini aldı. 
Konserden elde edilen gelir, Nefes Devşan’ın tedavisinde kullanılacak. 

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