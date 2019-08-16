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"Sansürlenme ülkemiz kültürüne ve sanatına yapılmış büyük bir ayıptır"

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"Sansürlenme ülkemiz kültürüne ve sanatına yapılmış büyük bir ayıptır"
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Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından Yönetmen Yazar Yaşar Ersoy'a verilen ve bu sezon için sahneye koyacağı 'Yangın Yerinde Kabare' isimli oyunun Devlet Tiyatroları yönetimince sansür edilmesini yaptığı açıklamayla kınadı.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği olarak yapılan açıklama şöyle:

"Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği olarak Yaşar Ersoy'a yapılanı kınıyoruz. Ülkemizin tiyatro sanatına yaptığı büyük katkı ve gelişme göz ardı edilerek yazmış olduğu eserin Devlet Tiyatroları tarafından sansürlenmesi ülkemiz kültürüne ve sanatına yapılmış büyük bir ayıptır . Abdülhamid Döneminde Yaşar Ersoy gibi sansüre uğrayan Tevfik Fikret,Sabah Olursa şiirinde "Evet,sabah olacaktır,sabah olur geceler kıyamete kadar sürmez, sonunda bu gökyüzü, bu mavi gök size acır boynunu bükme, güneş hayatın neşesidir...Aydınlık içinde koşun, kurtarın bu ülkeyi. Umudumuz bu; biz ölsek bile vatan mutlaka sizinle şu zindan karanlığından uzak yaşar! 100 yıllar geçsede, bazıları hala daha o dönemde yaşadığını zannederlerse Yaşar Ersoy yalnız değildir. Unutmayın yakanlar değil yakılanlar anımsanır. Devlet Tiyatroları tiyatrocular tarafından idare edilmesi gerekir."

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