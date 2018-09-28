Sanatın kalbi bu müzede atacak

YDÜ, ülkedeki ekonomik krize rağmen yatırımlarında hiç hız kesmiyor. 20 gün önce 600 yatak kapasiteli Park Palace Residance modern konaklama merkezini hizmete sunan YDÜ, bu kez Kıbrıs Türk sanatını dünyayla buluşturacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni hizmete açtı

YDÜ, ülkedeki ekonomik krize rağmen yatırımlarında hiç hız kesmiyor. 20 gün önce 600 yatak kapasiteli Park Palace Residance modern konaklama merkezini hizmete sunan YDÜ, bu kez Kıbrıs Türk sanatını dünyayla buluşturacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni hizmete açtı

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan vurguladı: “Bu müze hem öz varlığımızın gelişimi hem de uluslararası platformdan aldıklarımız ve oraya vereceklerimizin sentezi olacaktır”

Ülke ağır bir ekonomik krizden geçiyor ama Yakın Doğu Üniversitesi yatırımlarında hız kesmiyor.

20 gün önce 600 yatak kapasiteli Park Palace Residance adındaki modern konaklama merkezini Girne’de hizmete sunan YDÜ, bu kez bu kez Kıbrıs Türk sanatını dünyayla buluşturacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni hizmete açtı.

YDÜ kampusunda yer alan ve KKTC ile 14 Türk Devleti’ne mensup ressamların eserlerinin sergilendiği müzede zengin bir koleksiyon bulunuyor.

Müzede sergilenen eserler, KKTC başta olmak üzere Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gagavuzya, Tataristan, BaşKürdistan, Dağıstan, Altay Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti ve Halay Cumhuriyeti ressamlarının değişik dönemlerini yansıtmasıyla birlikte; ekol, tarz ve üslûp bakımından geniş bir yelpaze oluşturuyor.3

Başbakan Tufan Erhürman ve bazı bakanlar ile milletvekilleri başta olmak üzere dün yoğun bir katılımla yapılan açılışta konuşmalar gerçekleştirildi. Törende, TÜRKSOY Genel Sekreteri Hüseyin Kasinov adına Dr. Suat İ. Günsel’e bir plaket takdim edildi.

Törende ilk sözü alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Kurucu Rektör Suat Günsel’in girişim önderliği, yatırım imkanları, estetik ve teknik oluşumlara yön verme karakterini yansıttığını söyledi.

Müzenin, Kıbrıs’ın kültürel varlığının geçmişinin yansıtılmasını da sağlayacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. Hassan, “Sanat eserleri birikiminin ön tasnifi, nihai tasnifi yansıtan müzenin bütün varlığı Suat Günsel’e aittir” dedi. Bu müze ile Kıbrıs Türk ressamlarının naif tarzlarının ayrı bir senteze ulaştırarak yeni güzellikler imkanı arandığını ifade eden Prof. Dr. Hassan, TÜRKSOY ve varlığımızla birliğin önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin çok boyutlu bir işlevselliğe sahip olacağını belirten Prof. Dr. Hassan, “Bu müze hem öz varlığımızın gelişimi hem de uluslararası platformdan aldıklarımız ve oraya vereceklerimizin sentezi olacaktır. Modern sanat müzesi estetize edilmiş dünyamızı yeniden tanıtacak. Kıbrıs’ın kültürel varlığını ilk olarak resim, heykel ve etnoğrafik varlıklarla temsil edilecek sanatsal yansımasını canlandırırken, 14 Türk Cumhuriyetin birliğine katkıda bulunacak ve modern sanat oluşumunu üst düzeye ulaştıracak. Kıbrıs resim sanatının ekollerini sergilenerek zenginleşecektir. Değişik ekollerin ayrı ayrı içsel girişimleri ve birbirleri ile mukayeselerine önemli zemin hazırlayacak. Eğitime yeni imkanlar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda müzede resim sanatının bütün unsurlarının yer aldığı eserlerin var olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin geleceğe açılan pencere olarak niteledi.

Başkurdistan Cumhuriyeti Ressamları adına konuşma yapan Devlet Sanatçısı Rafael Kayrov, kültürel mirasın korunmasına vurgu yaparak yeni açılan müzenin, medeniyetin daha da gelişmesinin temeli olacağını belirtti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bir yaratıcılık ürünü olduğunu söyleyen Kayrov, “Müze, Suat Günsel'in müze değerlerinin sadece elden ele geçirilebileceği iddiasını bir kez daha kanıtlayan bir haklılığıdır” dedi. Suat Günsel’in, güzel sanatlara ve onların yaratıcılarına karşı saygılı tutum sergilediğinin altını çizen Rafael Kayrov, Günsel’in toprağını ve halkını sanat mekanına çevireceğine inanç belirtti.

Türkmenistan Cumhuriyeti ressamları adına konuşan Türkmenistan Devlet Sanatçısı Cuma Aman Durdi de, müzenin gelecek nesillere Türk dünyasının kültürüyle ve sanatı ile tanışma daveti olduğunu ifade ederek, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, ilhamın, güzelliğin ve bilgeliğin yuvası olacaktır” dedi.

Özbekistan Cumhuriyeti Ressamları adına konuşan Özbekistan Devlet Sanatçısı Muhammad Fazılov da, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni sanatın güzellik kılığına girdiği harika bir projeye olarak tanımladı.

TÜRKSOY adına bir konuşma yapan Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Enformasyon Bakanlığı TÜRKSOY Temsilcisi Askar Turganbayev ise

Kıbrıs’taki en öncü destekçilerinin de YDÜ olduğunu belirtti. Turganbayev, sanata yaptığı yatırımla Kıbrıs Türk Modern Sanat Müzesi’ni oluşturan Suat Günsel’i tebrik etti.

MÜZEDE SERGİLENEN ESERLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

KKTC ve Türk Cumhuriyetlerinden ressamların nadide eserlerinin sanat meraklılarının beğenisine sunulan müzeye, sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

İlk Kıbrıslı Türk Heykeltıraş Şinasi Tekman'ın yüz tasviri ile yapılmış ağaç oyma heykelinin de yer aldığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Pazartesi günü hariç haftanın altı günü 10.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Pazar günleri müzeyi ziyaret edecek olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına %50 indirim uygulanacağı müzeye 0-12 yaş grubuna ise giriş ücretsiz olacak.