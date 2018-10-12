Meclis Eski Başkanı Siber, YDÜ’nün Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Türkü’ne yine bir ilki yaşattığını belirterek, “Büyük bir keyifle müze içinde adeta sanatın içinde yolculuk yaptım” dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler Bölgesi Kıbrıs Araba Müzesi karşısında yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Siyaset ve sağlık dünyasından tanınan aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk kadın Başbakanı ünvanına sahip olan Meclis eski başkanı Dr. Sibel Siber’e ziyareti sırasında, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hastürk, Siber'e bilgiler aktardı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin girişimciliği ile Kıbrıs Türküne yine bir ilki yaşattığını belirten Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, böyle bir sanat müzesinin hayata geçirilmesinin Kıbrıs Türk toplumu ile sanata, kültüre verilen değer açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.

Dr. Siber, müze ile ilgili duygularını şöyle aktardı; "Yakın Doğu Üniversitesi’nin ülke kültürüne, sanatına katkıları çok önemli ve yadsınamaz. Böyle bir sanat müzesinin hayata geçirilmesi ve kazandırılması Kıbrıs Türk toplumu açısından sanata, kültüre verilen değer açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bugünde büyük bir keyifle, zevkle bu müze içinde adeta sanatın içinde yolculuk yaptım. Ümit ediyorum ki daha gelişen, büyüyen müzeleriyle hep var olacağız. Yakın Doğu Üniversitesini böylesi birbirinden eşsiz sanat eserlerini bizlerle buluşturduğu ve yaşattığı için kutluyorum.”